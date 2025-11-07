El PSOE afea que con dos millones para sanidad "no se finaliza la ampliación" del Hospital de Motril (Granada)

La parlamentaria del PSOE María Ángeles Prieto, en el centro en la imagen con el secretario general del partido en Motril, Francisco Sánchez-Cantalejo, a su derecha en la imagen - PSOE

MOTRIL (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza del PSOE María Ángeles Prieto ha denunciado públicamente que los dos millones de euros consignados por la Junta de Andalucía en su proyecto de presupuestos de 2026 para inversiones en infraestructuras sanitarias en la provincia de Granada son "claramente insuficientes" y que con ellos "no se finaliza la ampliación" del Hospital Comarcal Santa Ana de Motril.

Así, serían "insuficientes" para "construir o terminar la Torre Norte del Santa Ana y el centro de especialidades", según ha detallado el PSOE en una nota de prensa tras una comparecencia informativa en la que Prieto ha estado acompañada por el secretario general del PSOE de Motril, Francisco Sánchez-Cantalejo.

Prieto ha indicado que la ampliación del complejo hospitalario es "otra de las promesas incumplidas" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con la Costa Tropical y con toda Granada por lo que la ciudadanía "va a seguir viendo el agujero durante todo el año, a pesar de disponer del mayor presupuesto gracias a las transferencias del Gobierno de España".

También ha criticado que el presupuesto andaluz para 2026 "repite el mismo modelo de recortes y abandono que ha llevado a la sanidad pública andaluza a su peor situación en la historia reciente". "Moreno Bonilla presume de presupuestos históricos, pero la realidad es que estamos ante una sanidad pública saqueada para enriquecer a la privada", ha afirmado.

La parlamentaria socialista ha advertido que mientras el presupuesto público crece un 65 por ciento desde 2018, los conciertos con la sanidad privada lo hacen un 72 por ciento, "un reflejo del plan privatizador que el PP ejecuta sin pudor". En Granada, en 2025, ha especificado, "se han recortado 16 millones de euros en personal sanitario, lo que explica las plantillas agotadas, la falta de sustituciones y las listas de espera interminables".

Son unos recortes que, según la parlamentaria, se aplican al personal y provocan que las listas de espera aumenten. "Tenemos las peores listas de espera de nuestra historia y de España, lo que está favoreciendo el crecimiento de la privada. Es la excusa perfecta para que el gobierno andaluz continúe desviando millones a centros sanitarios privados".

Además, Prieto ha aludido también a los fallos detectados en el cribado de cáncer de mama, asegurando que "la privatización tiene rostro de mujer". "Hemos visto la cara de la privatización en las mujeres que no recibieron a tiempo su diagnóstico y su tratamiento. Algunas perdieron la vida, otras su salud. Eso es lo que provoca el abandono de la sanidad pública ahora traducido en nuevos recortes en", ha subrayado.

Por todo ello, la parlamentaria ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana prevista este domingo tanto en la capital granadina como en Motril. "Tenemos que salir a la calle a defender nuestra sanidad pública, porque nos la están arrebatando. Granada y Motril tienen que levantar la voz. No podemos permitir que se sigan derivando millones a la privada mientras nuestros hospitales se caen a pedazos y nuestros vecinos esperan meses para una cita médica", ha concluido

Por su parte, Sánchez-Cantalejo ha mostrado su rechazo a que el Gobierno andaluz pretenda "seguir haciendo negocio con la sanidad pública" por lo que ha abogado por "impedir" que "el PP siga en la Junta de Andalucía y que Moreno Bonilla vuelva a ser presidente".

"En las intenciones y en los presupuestos del PP está continuar privatizando la sanidad", ha subrayado Sánchez-Cantalejo, que ha llamado a la ciudadanía "a salir a la calle este domingo para protestar contra el desmantelamiento de la sanidad pública".

Tras recordar que ha costado más de 30 años construir una sanidad pública y de calidad en Andalucía, el dirigente socialista ha aludido a la crisis de los fallos de los cribados del cáncer de mama y ha denunciado que el Gobierno de Moreno "delegara en una empresa privada la gestión de las pruebas para la detección precoz del diagnóstico de cáncer".