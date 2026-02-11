El PSOE afea el "intento de modificar" la ordenanza de agua "sin diálogo y el rechazo de los grupos" de Diputación

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba ha criticado este miércoles "la falta de diálogo" del presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes (PP), tras llevar a la Comisión de Hacienda "la modificación de la ordenanza provincial reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario a percibir por Emproacsa, por la prestación de los servicios supramunicipales de suministro de agua en alta y depuración de aguas residuales en la provincia de Córdoba" y que ha recibido "el rechazo de todos los grupos".

Según ha informado el PSOE en una nota, la propuesta, "que supone un incremento del coste por el servicio de depuración para los ayuntamientos integrados en el sistema provincial, ha sido rechazada por todos los grupos políticos con representación en la Diputación". Desde el PSOE han subrayado que "este resultado evidencia el aislamiento del equipo de Gobierno del Partido Popular y la falta de negociación previa".

Los socialistas han recalcado que "el PP no dispone de mayoría absoluta en la institución", señalando que "Fuentes parece no haberse enterado todavía de que gobierna en minoría y que cualquier modificación normativa de esta envergadura requiere diálogo, consenso y trabajo previo con los grupos políticos y con los municipios afectados".

Desde el Grupo Socialista han advertido de que "el aumento del coste del servicio de depuración para los ayuntamientos obligaría, en muchos casos, a que estos repercutan ese incremento en sus respectivas ordenanzas municipales, trasladando finalmente la carga a los vecinos".

El PSOE ha votado en contra de esta modificación y ha exigido al presidente de la Diputación que "se siente a negociar una propuesta consensuada, que escuche a los grupos políticos y a los ayuntamientos afectados antes de volver a plantear cualquier cambio en la ordenanza".

Para concluir, los socialistas han afirmado que "la Diputación no puede actuar de espaldas a los municipios. Si su presidente, Salvador Fuentes, quiere sacar adelante una modificación de estas características, debe abandonar la imposición y apostar por el diálogo y el acuerdo".