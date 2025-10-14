SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha afeado este martes al Gobierno andaluz que se esté centrando "exclusivamente" en realizar "una campaña de lavado de imagen del presidente", Juanma Moreno (PP-A), en relación a lo sucedido con los cribados de cáncer de mama, "frente a lo razonable, sensato y humano", que sería perseguir "el esclarecimiento completo" de la "crisis", dónde ha pasado y a cuántas personas ha afectado.

Así lo ha manifestado el también parlamentario socialista en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha sostenido que se está produciendo "una ceremonia de la confusión y del ocultamiento de la realidad del inmenso problema que ha generado la negligencia en la gestión del Gobierno andaluz", desde donde --según ha criticado-- "están centrados en lavar la imagen del presidente de la Junta", de quien ha augurado que tendrá encima "para los restos" la "mancha" sobre lo sucedido "por la gestión negligente que tres consejeros de su Gobierno han hecho y que ha complicado la salud de miles" de andaluces.

Ha señalado que en el PSOE-A temen que lo sucedido "no sólo afecta" al cribado del cáncer de mama, sino "también a otras patologías sometidas al cribado", al hilo de informaciones en las que "se reproduce exactamente el mismo esquema de abandono, de falta de seguimiento de los casos clínicos" y de una respuesta "indebida por parte de la Junta", que "no ha cumplido con sus obligaciones".

Jiménez ha criticado que, "a estas alturas, el Gobierno andaluz todavía no ha contado qué ha pasado", y ha dado explicaciones "confusas, contradictorias, diversas" y "falsas", al tiempo que "ha acusado a las mujeres" y "ha pretendido circunscribir lo que ha ocurrido exclusivamente a una provincia y a un hospital", el Virgen del Rocío de Sevilla, cuando "la realidad cada día desnuda la estrategia burda de ocultación y de enfangamiento de la opinión pública" en la que, en su opinión, está inmerso el Gobierno de Moreno.

"Queremos saber qué ha pasado, queremos saber de boca del presidente de la Junta de Andalucía dónde ha ocurrido, porque hoy los andaluces se preguntan si en su hospital, en su centro de salud o en su ciudad también se han producido estos casos, y si ellos pueden verse incursos o inmersos en una situación" como la denunciada por la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama.

Mario Jiménez ha incidido en señalar que en el PSOE-A temen que lo sucedido afecta a "un número mucho más importante" y alto de personas, más allá de las 2.000 mujeres a las que la Junta se ha comprometido a realizar antes del 30 de noviembre pruebas pendientes del cribado de cáncer de mama, y "a todo el sistema público de seguimiento de esta patología en Andalucía".

"Nos tememos que afecta a todas las provincias" y que "salta del cribado del cáncer de mama a otras enfermedades sometidas a cribado que han tenido la misma gestión negligente y chapucera por parte del Gobierno de la Junta", ha dicho también el representante del PSOE-A.

CRÍTICAS A ANTONIO SANZ

Ha criticado igualmente, como "la prueba de que lo único que le importa" al presidente Juanma Moreno "es su supervivencia política y su imagen frente a la supervivencia de las personas que se han visto en esta situación de negligencia médica severa, gravísima", que "ha puesto al frente de la Consejería de Salud" tras la dimisión de Rocío Hernández "no a un profesional sanitario o de la gestión sanitaria, sino a su consejero de propaganda", en referencia al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, de quien el parlamentario socialista ha criticado que es "un auténtico experto en la mentira, en la manipulación de la información y en la manipulación política de la gestión".

El portavoz socialista también ha aseverado que "no se puede estar culpando a los profesionales de lo que ha ocurrido", porque éstos "están haciendo su trabajo en unas condiciones verdaderamente imposibles por culpa de la gestión negligente de Moreno, y de tres consejeros y varios gerentes del SAS que han destrozado la sanidad pública desde que gobierna la derecha en esta tierra".

De igual modo, ha preguntado "qué va a hacer" el presidente de la Junta si cree que "lo que ha ocurrido" ha sido "sólo en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla", y ha cuestionado por qué entonces "mantiene como delegado de Salud de la Junta" en la provincia a Manuel Molina, que "fue el gerente" de dicho hospital.

Si Juanma Moreno "fuera coherente, el señor Molina no estaría ni un minuto más frente a la Delegación provincial" de Salud, ha afirmado Mario Jiménez, quien ha sugerido que el exgerente del Virgen del Rocío tiene "mucha información" que podría terminar "implicando al SAS, y no sabemos si a los propios responsables de las consejerías que estaban al frente de esta situación desde el año 2021 en la que empiezan a aparecer los primeros casos".

Además, ha anunciado que el Grupo Socialista no descarta "llamar a comparecer" a Molina si "sigue" como delegado de Salud para "dar explicaciones en la comisión de Salud" y Consumo del Parlamento.

Por otro lado, Mario Jiménez ha señalado también que lo que anunció el pasado domingo Antonio Sanz acerca de que el Consejo de Gobierno aprobará en su reunión de este miércoles, 15 de octubre, "medidas para blindar los cribados también del cáncer de colon y del de cérvix", es un "planteamiento propagandístico" y "una trampa que delata en qué situación estamos y en manos de quién estamos".

En esa línea, ha apuntado que "si el Consejo de Gobierno plantea la necesidad de blindar el cribado del cáncer de colon y el del cáncer de cérvix, viene a decir a las claras que ambos cribados están sometidos también a la misma situación de negligencia, de abandono, y de gestión chapucera" que ha afectado al programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama, de forma que "esto afecta a la globalidad de las políticas preventivas del cáncer en Andalucía, a toda la política de gestión de esa terrible enfermedad" por parte de la Junta.

Asimismo, el representante socialista ha criticado también el anuncio de la Junta acerca de que "se va a contratar a 65 radiólogos", cuando "no hay" una cifra tal de profesionales "en la bolsa del SAS en estos momentos".

También ha señalado que Antonio Sanz "siempre termina hablando de la solución tecnológica, de la Inteligencia Artificial" en sus materias de gestión, y al hilo ha advertido de que "todo lo que" dicho consejero "ha sometido a gestión automatizada a través de inteligencia artificial o de proceso administrativo automatizado ha terminado en un caos, y este tema" de los cribados "no está para más caos ni para más desastres", ha avisado Mario Jiménez.

RECLAMACIONES AL GOBIERNO ANDALUZ

"Esto es una situación gravísima que no se puede resolver ni con anuncios rimbombantes, ni con planes que son falsos e irrealizables, ni con promesas tecnológicas que solo generan más caos en la gestión administrativa", ha aseverado el portavoz socialista para remarcar que "esto necesita de absoluta transparencia, de decir la verdad y toda la verdad, de conocer el alcance real de lo que ha ocurrido, de conocer el número de andaluces que están sometidos a esta situación por la negligencia terrible del Gobierno de Moreno, de que se comparta el diagnóstico con los profesionales sanitarios, y de poner en marcha medidas que sean avaladas por los propios profesionales sanitarios", así como "económicamente".

Por último, Mario Jiménez ha apuntado que el próximo Pleno del Parlamento, previsto para la semana que viene, podría debatir la solicitud de comisión de investigación planteada por el PSOE-A sobre la situación de las listas de espera en la sanidad andaluza, y ha defendido que es una iniciativa que "puede ayudar a resolver lo que ha pasado", de forma que ha apelado al PP-A a "estar a la altura" y apoyar la creación de esta comisión parlamentaria.