PSOE-A afea a la Junta una "gestión negligente" y le pide "explicaciones claras" por la "cesión de datos de alumnos"

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba. - PSOE-A

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha reprochado este lunes una "gestión negligente" al Gobierno andaluz del PP-A y le ha exigido "explicaciones claras y detalladas" por la "cesión de datos de alumnos", y, en concreto, sobre "cómo se autorizó un convenio que ha permitido que datos de menores acabaran en servidores fuera de la Unión Europea, sin evaluaciones de impacto ni consentimiento informado de las familias, tal y como exige la normativa europea".

En un comunicado, la representante socialista se ha pronunciado así tras una información adelantada por el diario 'El País' en la que se apunta que durante los últimos cinco años se habría vulnerado la protección de datos de 738.502 alumnos menores de edad, 43.202 profesores y 2.676 centros escolares por el convenio que se firmó por parte de la Junta de Andalucía con Google para disponer de su plataforma educativa virtual Workplace for Education a cambio de la cesión de sus datos, según el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de esa comunidad.

Al hilo, Patricia Alba ha aseverado que "la educación pública no puede servir de excusa para comprometer la privacidad de nuestros menores", y "no es suficiente con simples rectificaciones técnicas".

"Si no existe el consentimiento explícito de las familias afectadas, la única medida responsable y respetuosa con los derechos de los niños y niñas es retirar de inmediato el convenio con esta empresa, suspender su aplicación en todos los centros educativos andaluces y garantizar que ninguna empresa privada tenga acceso a datos personales sensibles sin garantías reales de protección", ha aseverado la secretaria de Educación del PSOE-A.

Patricia Alba ha exigido, además, al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que "ofrezca disculpas públicas" a las familias afectadas por esta "gestión negligente", y que ponga en marcha "de forma urgente mecanismos transparentes de control y supervisión del uso de tecnologías en la educación que respeten escrupulosamente la legislación de protección de datos".

EXPLICACIÓN DE LA JUNTA

Por su parte, desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía han garantizado este lunes al hilo de este asunto que "no ha existido vulneración de la protección de los datos de los miembros de la comunidad educativa de Andalucía". Además, han aclarado que todas las cuentas se crean con datos anónimos, y "Google nunca ha tenido acceso a contraseñas ni ha podido usar los datos para fines comerciales".

Fuentes de la Consejería han indicado también que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (Ctpda) "consideró la necesidad de establecer medidas más claras sobre formación del profesorado e información a los usuarios sobre la creación de las cuentas y la explicación del tratamiento de sus datos, como así ha ocurrido a través del Plan de Acción puesto en marcha para dar respuesta a las propuestas del Ctpda".

Las cuentas se controlan desde una consola en la Consejería, lo que "garantiza su gestión y el uso exclusivo para fines educativos". "Atendiendo a las indicaciones del Consejo de Transparencia, la Consejería trabajó de forma intensa y colaborativa tanto con Google como con el propio Consejo de Transparencia para la puesta en marcha de medidas que respondieran a cada una de las indicaciones, y fruto de ello fue la elaboración de un Plan de Acción que ha mejorado las acciones formativas para el profesorado, equipos directivos y familias sobre protección de datos y uso de las plataformas", han añadido las mismas fuentes.

Igualmente, la Administración autonómica ha puntualizado, por último, que también se actualizó el Registro de Actividad de Tratamiento y se está tramitando un nuevo convenio, que cuenta con una Evaluación de Impacto con roles más claros de responsabilidad sobre el tratamiento de datos por parte de la Consejería y de Google. Otras comunidades como Cataluña, País Vasco, Navarra, Madrid, Extremadura, Canarias y Baleares, entre otras, tienen también acuerdos con Google como el de Andalucía.

En cuanto a Microsoft, las "indicaciones" del Consejo de Transparencia son "las mismas"; es decir, "la consideración de medidas más claras sobre formación del profesorado e información a los usuarios". En los próximos meses, la Consejería ha adelantado que "se trasladará al Ctpda respuesta al expediente, que culminará también con la firma de un nuevo convenio donde queden aclaradas todas las cuestiones".