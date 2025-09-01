PSOE-A afea a la Junta su réplica "infantil" a la quita de deuda para "confrontar por interés electoral" con el Gobierno

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha tachado este lunes de "infantil" la respuesta que desde el Gobierno andaluz del PP-A, a través de su portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, se ha dado a la iniciativa del Ministerio de Hacienda para asumir deuda de las comunidades autónomas, y ha acusado a la Junta de querer "confrontar" con el Ejecutivo central con este tema "por interés electoral".

Así se ha pronunciado el secretario de Comunicación Política y Formación del PSOE-A, Fernando López Gil, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre el proyecto de ley que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes, 2 de septiembre, para la condonación de deuda de comunidades autónomas.

El también parlamentario socialista por Cádiz ha defendido que dicha "condonación de deuda" es una "magnífica noticia", así como ha tachado de "bastante infantil" la actitud con la que ha reaccionado el PP-A y, "en especial", la consejera de Hacienda, que ha enmarcado en la "campaña electoral" que marca el inicio del nuevo curso político en Andalucía, donde el próximo año 2026 tocan elecciones autonómicas, según ha recordado.

En esa línea, López Gil ha señalado que el "discurso" del PP-A se enmarca en una "campaña electoral" en la que está inmerso, así como ha insistido en tachar de "bastante infantil" la respuesta de la Junta a esa iniciativa, con la que, además, el Gobierno andaluz "falta mucho el respeto a la ciudadanía", según ha opinado el dirigente socialista, quien en esa línea ha subrayado que "cualquier ciudadano sabe que si le quitan parte de lo que él debe de su hipoteca o de cualquier préstamo personal, sabe que tiene más liquidez para hacer cosas".

"UNA MAGNÍFICA NOTICIA" PARA ANDALUCÍA

"Por tanto, la condonación de la deuda es una magnífica noticia para Andalucía, porque la dota de más recursos para poner y solventar los problemas que tienen los servicios públicos" en la comunidad, y "rechazar" esa iniciativa o "intentar confrontar con ese asunto es hacer confrontación por interés electoral, que es lo que ha hecho la consejera", según ha abundado López Gil.

El secretario de Comunicación Política del PSOE-A ha advertido, no obstante, de que los 'populares' están "cometiendo un enorme error" al "anteponer los intereses del PP por encima de los de los ciudadanos", así como les ha acusado de estar "nacionalizando el discurso y la campaña en Andalucía".

En esa línea, López Gil ha señalado que, "cada vez que habla", el PP-A "habla del PSOE" y de su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más "de lo que el Gobierno de Andalucía o el presidente de la Junta hacen", porque --según ha continuado el dirigente socialista-- los 'populares' "no tienen nada que decir" al respecto de eso último, "porque no tienen gestión, porque viven en una irrealidad" en la que "han construido" una Andalucía "inexistente".

De este modo, y desde la premisa de que, "si te quitan deuda", una administración "tiene más recursos" con los que "puede hacer más cosas y solventar problemas en Andalucía", el representante del PSOE-A ha reclamado al Gobierno de la Junta que "no confronte" con esta iniciativa y que "no mienta", así como que "piense en los andaluces".

También ha aseverado que "María Jesús Montero, como ministra de Hacienda, no va a permitir nunca que se le dé algo a otra comunidad que no se le dé también a Andalucía", así como que los socialistas andaluces no van a permitir que esta comunidad "reciba menos que ninguna otra", según ha remachado para finalizar.