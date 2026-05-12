El PSOE afirma que "el desinterés de Bellido por regular el casco histórico pone en riesgo la Fiesta de Patios"

Imagen de uno de los espacios que concursa en la Fiesta de los Patios de Córdoba. A 5 de mayo de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este martes que "el principal peligro que amenaza hoy a la Fiesta de los Patios no es la afluencia turística, sino la falta de interés del gobierno municipal del PP y de su alcalde, José María Bellido, en proteger y regular el casco histórico para preservar su carácter residencial".

En una rueda de prensa, Moya ha recordado que "la Fiesta de los Patios ha superado su primera semana con alrededor de 457.000 visitas, unas cifras similares a las de los últimos años y que demuestran el enorme interés que esta celebración despierta entre quienes visitan la ciudad".

Del mismo modo, ha señalado que "el número de patios participantes --53 en concurso y once abiertos fuera de concurso-- se mantiene estable respecto a ediciones anteriores, aunque se hayan maquillado las cifras desde la incorporación de patios conventuales".

Sin embargo, la edil socialista ha advertido de que "los propietarios de patios llevan años alertando de un problema estructural: la falta de relevo generacional". "Tenemos una de las fiestas más importantes de Córdoba sustentada en el esfuerzo de particulares que cuidan durante todo el año espacios que abren generosamente durante unas semanas para disfrute colectivo", ha indicado, para subrayar que "desde hace tiempo avisan de una realidad que el Ayuntamiento no quiere escuchar".

En este sentido, ha lamentado que "este año haya dejado de participar otro patio histórico, el situado en Maese Luis 22", y ha insistido en que "el hecho de que la fiesta continúe funcionando no significa que el problema no exista".

Para el PSOE, "el error del gobierno municipal es limitarse a cuantificar el éxito de la fiesta con cifras de visitantes o impacto económico", de manera que "64 patios, un millón de visitantes el año pasado, 35 millones de impacto económico; todo parece un éxito, pero la pregunta importante es ¿hasta cuándo?", ha señalado Moya.

"PROTEGER EL PATRIMONIO INMATERIAL"

La concejal ha defendido que "la responsabilidad del Consistorio debe ser tener una mirada larga y proteger el patrimonio inmaterial que la Unesco reconoció a Córdoba". "La dificultad está precisamente en gestionar lo inmaterial: un modelo de convivencia, una forma de vida y una relación entre vivienda y comunidad que hacen única esta fiesta", ha explicado.

Por ello, el PSOE considera "imprescindible avanzar en una regulación integral del casco histórico que proteja el uso residencial de las casas patio y evite la progresiva sustitución de vecinos por usos turísticos e inversiones especulativas".

"Los patios no están amenazados por el turismo durante dos semanas al año, sino que su principal enemigo es la falta de protección del casco histórico frente a grandes empresas inmobiliarias y fondos de inversión que compran viviendas cuyos herederos ya no pueden o no quieren mantener", ha advertido la edil.