El PSOE afirma que los presupuestos de la Junta "son un engaño" y no detallan proyectos para la provincia de Córdoba

Publicado 04/06/2019 14:15:44 CET

CÓRDOBA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Institucional del PSOE de Córdoba, Jesús María Ruiz, ha asegurado este martes que el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2019 "son un engaño, están basados en la mentira y van a suponer una involución y un retroceso para nuestra tierra".

Además, según ha asegurado en rueda de prensa en la sede provincial del PSOE cordobés, "en el anexo de inversiones correspondiente a la provincia no hay ni un solo proyecto detallado", subrayando, en este sentido, que "lo que no aparece en el presupuesto no existe".

En lo referente a infraestructuras, como la autovía del Olivar o la Ronda Norte de Córdoba, Ruiz ha señalado que "lo que pretende hacer el Gobierno andaluz" de PP y Cs "es engañar a la ciudadanía diciendo que estos proyectos se van a reformular".

Lo mismo ocurre, según ha afirmado Jesús María Ruiz, con la variante de Lucena, "un proyecto que ya estaba presupuestado por el anterior Gobierno andaluz" del PSOE-A, o "con la climatización de los colegios, de la que no se habla en el proyecto de presupuestos, a pesar de que se aprobó una Proposición de Ley en el Pleno del Parlamento".

En cuanto a los diferentes centros sanitarios en diferentes puntos de la provincia, el secretario de Política Institucional del PSOE cordobés ha asegurado que "ahora entendemos que el consejero de Salud y Familias dijera que quería establecer una especie de comisión provincial para filtrar los proyectos, porque lo que quería era marear la perdiz".

"Son los presupuestos del engaño que día a día mantiene este Gobierno del tripartito, son los presupuestos del retroceso en derechos sociales, de la incertidumbre en los servicios públicos y del aumento de los conciertos en detrimento de los servicios públicos de calidad", pues, según ha advertido Ruiz, "son unas cuentas que empeoran las condiciones de los empleados públicos".

Ruiz ha añadido que estas cuentas suponen "un frenazo a la creación de empleo, porque reducen las partidas para las políticas de empleo en un 15 por ciento, y suben los impuestos a todos los andaluces, mientras se los bajan a los más ricos".

MENOS DEPENDENCIA Y MÁS CONCIERTOS SANITARIOS

"El Gobierno andaluz --ha proseguido-- abandona el crecimiento de la sanidad, la educación y las políticas sociales, que quedan en manos de la Consejería de Hacienda, dejando los contratos de eventuales, sustituciones y la ejecución del presupuesto bajo el control mensual de Hacienda", afirmando Ruiz que "todo esto va a paralizar a la Junta de Andalucía, hasta el punto de que no habrá nuevas valoraciones de personas dependientes si no lo autoriza Hacienda".

Para el secretario de Política Institucional del PSOE de Córdoba, "lo que sí hacen estos presupuestos es reflejar la ideología del PP", ya que "incrementan los conciertos sanitarios en detrimento de la sanidad pública".

Así, según ha precisado, "los conciertos sanitarios dedicados al diagnóstico por imagen se incrementan un 25 por ciento y crean un nuevo concierto que no existía hasta ahora, al que dedican siete millones de euros, para que los hospitales públicos deriven a centros privados lo que ellos llaman concierto de servicios sociales, que nos tememos que es la fisioterapia domiciliaria".

Para Ruiz, "más preocupante que eso es que el informe económico financiero que destaca que el SAS va a desaparecer como tal y se va a crear una única agencia pública empresarial, que integrará todos los servicios sanitarios", y ha añadido que, según dicho informe, es "para contemplar otras posibilidades financieras, lo que significa claramente la puerta a una empresa sanitaria que podría tener incluso participación privada".

Por último, el secretario de Política Institucional del PSOE de Córdoba ha subrayado que "estos no son los presupuestos que merece la ciudadanía andaluza y cordobesa, son un espejismo que no puede engañar a nadie y que pretenden dar un paso atrás en el Estado del Bienestar".