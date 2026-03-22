El PSOE agradece que la mayoría de cordobeses apoyen el 'No a la Guerra' auspiciado por el Ejecutivo

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada por la provincia en el Congreso, Rafi Crespín, en el mercadillo de El Arenal. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada por la provincia en el Congreso, Rafi Crespín, ha valorado este domingo el decreto extraordinario aprobado por el Gobierno de España con medidas para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán y que moviliza 5.000 millones de euros, al tiempo que ha agradecido que la mayoría de cordobeses apoyen el 'No a la Guerra' auspiciado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, en una atención a medios en el mercadillo de El Arenal en apoyo del comercio ambulante, que engloba 85 mercadillos en toda la provincia y alrededor de 3.500 puestos, Crespín ha referido que el PSOE lleva toda la semana desarrollando acciones informativas en la provincia para difundir el 'No a la Guerra', y ha afirmado que "la gran sorpresa que nos hemos encontrado es que la mayoría de las y los cordobeses apoyan esta iniciativa que está liderando el Gobierno de España y Pedro Sánchez".

Así, ha valorado el plan extraordinario de medidas contra la crisis por la guerra en Irán que ha tildado de "injusta e ilegal, que traerá muerte y sufrimiento y mucha pobreza y destrozo en el Oriente Medio, con repercusión en el resto del tablero internacional, también en España".

Bajo este contexto, el real decreto conlleva 80 medidas que movilizan 5.000 millones de euros "que van destinados a los hogares, familias, al campo, al sector productivo, a transportistas y a autónomos, empresarios y consumidores", ha detallado la socialista, que ha puesto especial énfasis en que la "principal amenaza" tiene que ver con la energía, gas y carburantes, y que una de las medidas se traduce en una bonificación de hasta 30 céntimos por litro dependiendo del tipo de combustible, así como bonificaciones especiales y adicionales para los transportistas.

Al hilo, Crespín ha destacado que este plan beneficiará a 20 millones de hogares y tres millones de empresa. "Se trata de un plan potente, dotado con 5.000 millones de euros, que va a suponer una rebaja en el precio de los carburantes y en la factura de la luz para todos los ciudadanos, con un impacto especial para aquellos trabajadores y empresas que dependen de estos suministros para su actividad, además de la congelación del precio del butano y el propano", ha concretado.

"Asimismo, se han habilitado ayudas específicas destinadas a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, sectores que son fundamentales para el sostenimiento de la economía de Andalucía", ha precisado Crespín.

En suma, la dirigente ha asegurado que "estamos demostrando que este país es el que ha puesto el mayor paquete de ayudas de toda la Unión Europea, dando un paso al frente para que nadie se quede atrás, especialmente los más vulnerables con el escudo social y el refuerzo del bono energético y el bono térmico, prohibiendo que se corte la luz a ningún hogar de nuestro país".