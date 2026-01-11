PSOE-A y Por Andalucía enmiendan la Ley de Turismo Sostenible que ven basada sólo en "enunciados" y principios

Archivo - Diputados en la comisión de Turismo y Andalucía Exterior del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Socialista y Por Andalucía han registrado sendas enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Turismo Sostenible de Andalucía aprobado por el Consejo de Gobierno del PP-A, y piden la devolución de esta iniciativa a la Junta al verla basada en simples "enunciados" y "principios retóricos".

Así se desprende de los textos de las dos referidas enmiendas a la totalidad presentadas por dichos grupos, consultadas por Europa Press y calificadas ya esta semana por la mesa de la comisión de Turismo y Andalucía Exterior del Parlamento andaluz.

En concreto, el Grupo Socialista sostiene en su enmienda que el escenario actual, marcado por una "profunda transformación del sector turístico", requiere de "una ley capaz de pasar de los principios a los instrumentos", y el proyecto elaborado por el Gobierno del PP-A "carece del andamiaje que convierte la ambición en resultados", de una "financiación estable y suficiente para los municipios", de "capacidad real de inspección, reglas claras y eficaces para las viviendas de uso turístico, protección operativa de consumidores, datos e indicadores verificables, apoyo real a pymes e innovación, política concreta para la Andalucía interior, y un plan de adaptación climática para afrontar olas de calor y sequía".

"Sin estos elementos, el texto queda reducido a enunciados programáticos que no garantizan cambios efectivos en el territorio", sostiene el Grupo Socialista en su enmienda, en la que también critica "la urgencia con la que el Gobierno andaluz ha impulsado su tramitación", reduciendo "plazos y limitando el tiempo de debate parlamentario".

Desde el PSOE-A inciden en señalar que el proyecto de ley "se articula sobre formulaciones retóricas y verbos de futuro desprovistos de contenido operativo, remite de forma indiscriminada al desarrollo reglamentario sin fijar plazos ni prioridades, genera inseguridad jurídica y debilita el control parlamentario", y "el resultado es un texto incapaz de dar respuesta a la gestión real de los destinos turísticos, especialmente en los periodos de mayor presión, y que se limita a una declaración de intenciones sin eficacia normativa".

No obstante, para el Grupo Socialista, "el déficit más grave del proyecto de ley es de naturaleza financiera", de forma que "la norma impone nuevas cargas y responsabilidades a las entidades locales sin garantizar los recursos necesarios para su ejercicio efectivo, quebrando el principio de suficiencia financiera municipal".

Además, desde el PSOE-A denuncian que "el proyecto de ley tampoco garantiza un sistema eficaz de inspección y control", y, "en ausencia de datos interoperables y de instrumentos operativos efectivos, la norma es incapaz de corregir el desequilibrio existente entre el derecho a la vivienda y la expansión desregulada de la oferta turística".

Otras críticas que plantea la enmienda socialista al proyecto de ley son que "elimina la Unidad de Asistencia al Turista sin articular un sistema alternativo de mayor eficacia"; la sostenibilidad social "queda enunciada pero sin efectos prácticos"; la "Andalucía interior vuelve a quedar en segundo plano", y hay una "ausencia de medidas de adaptación climática" que resulta "especialmente preocupante".

"En definitiva, el Proyecto de Ley del Turismo Sostenible de Andalucía carece de los elementos estructurales imprescindibles para producir efectos reales en el territorio", de forma que "no garantiza financiación suficiente ni corresponsabilidad efectiva con las entidades locales, no dota a la inspección de medios materiales y humanos adecuados, no establece mecanismos eficaces para ordenar las viviendas de uso turístico, no asegura condiciones de empleo digno, no protege de forma efectiva a las personas usuarias ni incorpora instrumentos de adaptación frente al cambio climático", resume el Grupo Socialista.

Para el PSOE-A, resulta así justificada la enmienda de totalidad porque, "en conjunto, el proyecto de ley se limita a definir enunciados y objetivos generales, pero omite de manera sistemática los instrumentos, los recursos y los mecanismos necesarios para su efectividad", de forma que se trata de "un texto normativamente insuficiente, incapaz de garantizar una aplicación eficaz y de responder a los desafíos estructurales del turismo en Andalucía, lo que justifica su devolución para una reformulación integral", concluye el Grupo Socialista.

ENMIENDA DE POR ANDALUCÍA

Por su parte, el grupo parlamentario Por Andalucía parte de la premisa de que el texto del proyecto de ley "se limita a formular principios, objetivos y estrategias, sin dotarlos de efectividad jurídica real, ni establecer límites normativos al desarrollo de la actividad turística, consolidando un modelo de turismo de masas que subordina el interés general a la lógica económica del sector turístico".

Para el grupo de Podemos e IU, entre otras formaciones de izquierda, el texto del proyecto de ley del Gobierno de Juanma Moreno "abunda en declaraciones de intenciones, principios generales y objetivos estratégicos, sin dotarlos de contenido normativo vinculante, ni de mecanismos jurídicos eficaces para intervenir sobre los impactos reales de la actividad turística".

"En esta línea, la ley se construye fundamentalmente como un marco programático de política pública, más próximo a un documento estratégico que a una norma con capacidad real de transformación del modelo turístico andaluz", sostiene la enmienda de Por Andalucía, que advierte de que "muchos artículos" del proyecto "parecen meras declaraciones de intenciones".

Es más, Por Andalucía señala que la ley "parece más bien un anuncio publicitario", y su "principal carencia" es "la falta de una regulación seria y detallada sobre la proliferación de viviendas de uso turístico que parta del reconocimiento de que su extensión impacta en los precios de la vivienda, encareciéndolos".

Además, desde este grupo advierten de que, aunque el artículo 8 del proyecto de ley "proclama la sostenibilidad ambiental, el texto no condiciona el desarrollo de la actividad turística al cumplimiento de determinados estándares de sostenibilidad ambiental, que quedan como un desiderátum".

"En su conjunto, el proyecto de ley identifica objetivos, enumera principios, diseña estrategias, pero pospone la resolución de los conflictos reales derivados del turismo intensivo a futuros desarrollos reglamentarios, planes sectoriales o decisiones administrativas discrecionales", se puede leer en la enmienda del grupo Por Andalucía.

En definitiva --concluyen desde el grupo de partidos de izquierda--, "las carencias del Proyecto de Ley del Turismo Sostenible de Andalucía no son técnicas ni puntuales, sino estructurales, derivadas de su carácter excesivamente programático y de su renuncia a establecer límites jurídicos efectivos al modelo turístico vigente", por lo que la ley propuesta "no cumple la función que debería, regular la actividad turística, potenciando lo positivo y reduciendo los impactos negativos".

De esta manera, el grupo Por Andalucía concluye en su enmienda a la totalidad pidiendo que el proyecto de ley vuelva al Consejo de Gobierno para que "se elabore una nueva propuesta normativa que sustituya los principios retóricos por obligaciones exigibles, incorpore límites reales al crecimiento turístico, proteja el medio ambiente y la habitabilidad urbana, y sitúe en el centro a la población residente y el derecho a la ciudad".