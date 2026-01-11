Turismo afirma que las enmiendas a la totalidad a la Ley de Turismo Sostenible evidencian "una lectura superficial"

Archivo - El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía ha respondido a la presentación de enmiendas a la totalidad a la Ley de Turismo Sotenible presentadas por la izquierda, afirmando que evidencian, "más que una crítica fundada, una ausencia o lectura superficial del texto de la ley".

Según ha señalado la Consejería en un comunicato, en estas "se repiten prejuicios ideológicos de siempre, pero no se entra en el contenido real de la norma".

En este sentido, ha señalado que hablar de "retórica" o de "mera declaración de principios" demuestra "no entender o no querer entender qué es una ley moderna del siglo XXI".

Por ello, la Consejería señala que se trata de una ley marco, como exige el ordenamiento jurídico, que fija "principios claros, competencias bien delimitadas y habilita instrumentos reglamentarios para actuar con eficacia en un sector dinámico y territorialmente diverso como el turismo".

Además, ha añadido, define la política turística por primera vez en la historia de Andalucía. Así, "resulta llamativo que quienes gobernaron durante décadas sin actualizar la legislación turística, ahora reprochen al Gobierno andaluz haber hecho lo que ellos no hicieron en años: ordenar, modernizar y dar coherencia al modelo turístico andaluz", ha afirmado el citado comunicado.

Tal y como ha subrayado, las críticas sobre financiación, inspección, vivienda turística o sostenibilidad "ignoran deliberadamente" que la ley refuerza expresamente el papel de los ayuntamientos, mejora la planificación de destinos, amplía las capacidades de control y permite adaptar las decisiones a la realidad de cada territorio, "algo imposible desde una ley rígida y centralista como la ley socialista vigente con sus nada menos que 16 reglamentos de desarrollo que constituyen la antítesis del principio de simplificación administrativa que propugna el actual gobierno andaluz de Juanma Moreno".

Además, se acusa a la norma de no imponer "límites", cuando "lo que realmente molesta a esta izquierda desnortada es que no se criminaliza al turismo, ni se demoniza a quienes generan empleo, riqueza y cohesión territorial en Andalucía".

"Esta ley parte de una convicción clara: el turismo no es el problema, es parte de la solución, siempre que se gestione con sostenibilidad, equilibrio y responsabilidad", ha añadido, señalando que "eso es exactamente lo que hace este texto y este Gobierno".

Por ello, a su juicio, las enmiendas a la totalidad "no buscan mejorar la ley; buscan tumbarla por prejuicio ideológico. Frente a eso, el Gobierno andaluz seguirá defendiendo un modelo serio, realista y útil, alineado con Europa y con las necesidades reales de Andalucía, como viene impulsando el gobierno de Juanma Moreno".