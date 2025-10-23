PSOE-A anima a movilizarse con las "mareas blancas" y Moreno le afea su "irresponsabilidad" para "dañar" su gobierno

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 23 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada de Pleno, con Sesión de Control al Gobierno y pregunt - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha animado este jueves a secundar las movilizaciones que convoquen las "mareas blancas" y los andaluces "indignados" con la gestión de Juanma Moreno (PP-A) en el Gobierno andaluz, mientras que el presidente ha acusado a los socialistas andaluces de "pasarse de frenada" y de actuar con "irresponsabilidad" con el único objetivo de "hacer daño" al Ejecutivo que él preside.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, que esta semana ha vuelto a estar marcada por los ecos de la crisis derivada de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza.

Así, y al día siguiente del debate general que sobre la situación de la sanidad se celebró este pasado miércoles en el Pleno del Parlamento, María Márquez ha comenzado su intervención recomendando "humildad" al presidente de la Junta y reprochándole que dejase su "silla vacía" en el transcurso del "debate más importante de la legislatura", y teniendo en cuenta "la que está cayendo en el ámbito sanitario, con mujeres andaluzas con cáncer abriendo los telediarios de este país".

En esa línea, la también vicesecretaria general del PSOE-A ha preguntado al presidente "qué tenía que hacer" este pasado miércoles que fuera "más importante que venir" al Parlamento y "dar la cara" para, "al menos, tener la decencia" de asistir al debate en el que el Grupo Socialista quería que compareciera él mismo.

Márquez ha preguntado a Moreno si no se quedó a escuchar a los grupos de la oposición en el debate "porque desprecia a la gente que no piensa" como él, y al respecto le ha replicado que los grupos políticos se expresan "en libertad" en el marco de una democracia, aunque no piensen como el presidente, al que también escuchan aunque no compartan lo que diga, ha agregado.

En ese punto, la representante socialista ha aseverado que la "talla de un presidente" se mide "en la adversidad", y "ante la peor crisis sanitaria que ha vivido Andalucía", Moreno "dejó la silla vacía para vergüenza de los andaluces", según le ha espetado al también líder del PP-A, al que ha indicado que lleva "tatuado en la frente el fracaso de la sanidad pública", porque "no se puede gestionar peor una crisis", con "la cantidad de malas decisiones" y de "mentiras" que están lanzando, según le ha reprochado.

Tras ello, la portavoz socialista ha advertido a Moreno de que está "a la altura de los presidentes autonómicos que nos avergüenzan en España", de forma que ya "no tiene nada que envidiarle" a sus homólogos en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y es ya "una vergüenza nacional", le ha trasladado.

Además, Márquez ha instado a Moreno a aclarar "cuántas mujeres afectadas hay" por los fallos detectados en el cribado de cáncer, y si sigue "manteniendo que son 2.000 y que sólo están" en el ámbito de un hospital andaluz como es el Virgen del Rocío de Sevilla, y si es así, "por qué hay casos en otras provincias".

MÁRQUEZ Y MORENO SE AFEAN "MENTIRAS"

"¿No se da cuenta de que no paran de mentir, de enmendarse ustedes mismos?", le ha preguntado la dirigente socialista al presidente de la Junta, a quien también ha trasladado que, este pasado miércoles, "su gobierno se hacía una enmienda a la totalidad a la política sanitaria de siete años de gestión de privatización del Partido Popular en Andalucía", y ha avisado de que, "hasta que no responda" a preguntas como las que le ha formulado, el debate que abrieron "con toda la dignidad del mundo las mujeres andaluzas no va a terminar, por más que le pese" a Moreno, le ha advertido.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha respondido a la portavoz socialista de haberse "pasado de frenada" y de estar "rozando ya el ridículo", una acusación que ha extendido al conjunto del Grupo Socialista, así como ha afeado a María Márquez que le impute "mentiras" cuando el Ejecutivo que preside el líder del PSOE, Pedro Sánchez, es "el Gobierno de la mentira, que por la mañana dice una cosa y por la tarde otra".

Por eso, Moreno ha recomendado a la portavoz socialista que "sea un poquito prudente y humilde a la hora de utilizar cualquier adjetivo, sustantivo o adverbio", así como le ha pedido que se centre y que "deje de faltar a la verdad" y "de manipular".

Además, el presidente ha agregado que, como consecuencia de estar pasándose "de frenada", hay "muchos profesionales" que "no están entendiendo esas responsabilidades que le están cargando" ni están entendiendo "que se les ataque de manera cruel, indiscriminada e injusta todos los días por un puñado de votos", al igual que "muchos usuarios" del sistema público de salud andaluz que están "satisfechos" con su funcionamiento tampoco "entienden" a los socialistas, según ha agregado Moreno.

EL PAPEL DE MONTERO COMO CONSEJERA DE SANIDAD

El presidente ha augurado además que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "más pronto que tarde va a llamar al orden" a la portavoz del Grupo Socialista "porque, gracias" a ella "y a sus comparecencias, estamos recordando y rememorando de dónde venimos y lo que hizo" la actual vicepresidenta primera del Gobierno "como consejera de Sanidad" de la Junta de Andalucía, porque "había una parte" de la población andaluza que, por edad, "no sabía que la señora Montero había sido consejera de Sanidad", y, "gracias" a la portavoz parlamentaria del PSOE-A, "hoy ya todo el mundo sabe".

"Y vamos a saber las barbaridades, los atropellos y la destrucción del servicio público de salud que se hizo en la etapa socialista con la señora Montero" al frente de la citada consejería, según ha avisado el presidente, a quien María Márquez le ha respondido preguntándole si pretende "amenazar" a los socialistas, así como le ha afeado que "no ha entendido nada".

Dicho esto, ha espetado a Moreno que "no tiene credibilidad ninguna" a la hora de "defender a los profesionales sanitarios", porque "los ha maltratado y machacado", hasta el punto de que "el país está lleno de sanitarios andaluces en todas las comunidades autónomas y aquí no quiere venir nadie" porque los que están se encuentran en "unas pésimas condiciones".

La representante del PSOE-A ha concluido su intervención con un llamamiento a ponerse "detrás de las 'mareas blancas', de los profesionales, de los andaluces indignados con la gestión" de Moreno, al que ha indicado que "su palabra no vale absolutamente nada", y que "Andalucía está convocada a salvar la sanidad pública y a salvarla de usted y de su gobierno, de sus políticas de privatización que tanto daño están haciendo a los andaluces".

El presidente ha replicado a la portavoz socialista reprochándole "mentiras" y señalándole que, después de estar "mucho tiempo buscando una grieta para atacar" a su Gobierno, los socialistas "han encontrado, con una enorme ansiedad, un error" que su Ejecutivo ha "asumido, ha delimitado", y por el que "ha asumido responsabilidades", además de presentar "un plan de choque", según ha destacado.

Moreno ha reivindicado así la "responsabilidad y sensatez" con la que, en su opinión, ha actuado su gobierno, y en ese punto ha indicado que abrió a la asociación Amama de mujeres con cáncer de mama "las puertas del Palacio de San Telmo de par en par para que vinieran" a reunirse con él y así "escuchar de ellas directamente cuál era su propuesta, su queja", pero "lamentablemente no quisieron aceptarlo".

El presidente ha concluido espetando a la portavoz socialista que su "única ansiedad y ambición no es resolver los problemas de las mujeres" con cáncer, sino "deteriorar" a su Gobierno", y a los representantes del PSOE-A "les da igual todo", incluso "cuestionar el cribado para que muchas personas dejen de confiar" en él, y en esa línea ha achacado "irresponsabilidad" a los socialistas.