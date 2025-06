PSOE-A apela a Moreno y pide explicaciones ante presuntas "facturas falsas" de la Junta en sanidad y transporte escolar

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha dirigido este miércoles públicamente una serie de preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), y le ha reclamado explicaciones ante presuntas "facturas falsas" de la Junta con la sanidad privada y en materia de transporte escolar en Andalucía.

La también vicesecretaria general del PSOE-A se ha referido a esta cuestión en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha insistido en avisar al presidente de la Junta de que "espere sentado" si ha pensado que "el Partido Socialista de Andalucía se va a callar y no va a denunciar todos los casos de corrupción que estamos conociendo del Gobierno" de la Junta, y "la nefasta gestión y el sufrimiento de los andaluces por culpa de las políticas de privatización del PP" que, según ha criticado, lleva a cabo el Gobierno de Moreno en esta comunidad.

En esa línea, María Márquez ha reivindicado la "contundencia" con la que actúa el PSOE "cuando hay casos de corrupción que nos avergüenzan", así como ha subrayado que los socialistas andaluces van a "seguir trabajando" para trasladar "la voz de los andaluces que sufren la privatización en el ámbito de la sanidad o la educación".

En ese punto, la portavoz socialista ha advertido de que este miércoles se ha conocido "un nuevo escándalo de corrupción sanitaria" que salpica al Gobierno de Moreno, al que ha insistido en acusar de desviar a la sanidad privada "1.500 millones de euros" con "contratos irregulares investigados por la justicia".

María Márquez ha aseverado que este miércoles "hemos conocido, y sabemos, que la justicia investiga los papeles que llevan la firma" del presidente de la Junta y que demostrarían que se "han podido falsificar facturas con la sanidad privada".

Por eso, ha apelado a Juanma Moreno para que aclare si desde la Junta "se han pagado facturas falsas a la sanidad privada en Andalucía", si "se ha cambiado la fecha de facturas a clínicas privadas para pagarlas con dinero público utilizando la excusa de una pandemia --la de Covid-19-- y de una emergencia que ya no existían", y si se "han falsificado facturas para seguir pagando a precio de oro contratos con la sanidad privada en Andalucía mientras la pública está destrozada como nunca en esta tierra".

En ese sentido, ha explicado que, "parece ser que, después del 17 de mayo de 2023, cuando la propia Junta de Andalucía dijo que ya no había emergencia" por la pandemia de Covid-19, "pudiera ser que el Gobierno" andaluz "siguiera contratando por emergencia para contratar a precio de oro con las clínicas privadas".

"Queremos saber si el Gobierno de Andalucía ha falsificado facturas, si han seguido pagando a precio de oro y sin control dinero a la sanidad privada, incluso falsificando facturas", ha insistido en reclamar la representante del PSOE-A, que ha avisado de que "la justicia está investigando al Gobierno de Andalucía por esto", y desde las filas socialistas reclaman a la Junta las "explicaciones políticas" que entienden que "merecemos los andaluces".

TRANSPORTE ESCOLAR

Junto a esta cuestión, María Márquez ha relatado que este miércoles "también hemos conocido que la Fiscalía de Cádiz, tras un año y medio de investigación, acusa a la Junta de Andalucía de malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad de documentos" después de una alerta de "la Intervención General" de la administración autonómica.

En concreto, la Intervención General de la Junta alertó de que "se están pagando facturas falsas en el transporte escolar de Andalucía", y "la Fiscalía, tras un año y medio, pide a la justicia que esto se investigue, porque evidentemente hay pruebas para acusar a la Junta de que esto es un nuevo escándalo", ha continuado contando María Márquez.

La portavoz socialista ha llamado la atención acerca de que, mientras que por parte de la Junta "cierran 3.000 aulas, especialmente en las zonas rurales", donde "un montón de niños" han estado "sin transporte escolar, hoy hemos conocido que la Fiscalía ha denunciado facturas falsas de 300.000 euros en el transporte escolar de Andalucía".

María Márquez ha sostenido que se trata de algo "absolutamente impresentable", y se ha preguntado si "aquí no dimite nadie", si nadie da "explicaciones de nada", o si Juanma Moreno, que "está todos los días hablando del de enfrente, aquí no toma responsabilidades ni medidas contra su Gobierno".

"¿Nadie sale a pedir perdón?, ¿nadie sale a contarnos qué es lo que está pasando?, ¿nadie asume ninguna responsabilidad?, ¿nadie dimite en el Gobierno de Andalucía con gente imputada, con facturas falsas encima de la mesa?", se ha preguntado también la portavoz socialista, que ha criticado que la "única respuesta que tiene el presidente de la Junta de Andalucía es hablar del PSOE".

La representante del PSOE-A ha aseverado que, "mientras Moreno sólo habla del de enfrente", los socialistas "no paramos de recibir mensajes de andaluces que no pueden más y que no soportan la situación de la sanidad pública en Andalucía".

"GRITO DE AUXILIO"

Y por eso, según ha abundado, los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han registrado una proposición no de ley (PNL) conjunta que se debatirá este jueves en el Pleno del Parlamento y que trata de reflejar el "grito de auxilio que lanzan al Gobierno andaluz "todos los sindicatos, las asociaciones de pacientes, la Marea Blanca de Andalucía, profesionales y usuarios" respecto "a la situación de la sanidad pública".

La portavoz ha agregado que el Grupo Socialista quiere "darle voz a los profesionales sanitarios, que se juegan todos los días la salud, la vida y que ponen lo mejor de sí mismos para salvarnos a los demás", y entre quienes, según ha añadido, hay algunos que "dimiten, que no pueden más, que se dan de baja".

En ese punto, María Márquez ha aludido a las dimisiones, que han trascendido este miércoles, del director médico del Hospital Regional Universitario de Málaga, Fernando Salgado, y del director de Enfermería del distrito sanitario Málaga-Guadalhorce, Antonio Vázquez, y ha aseverado que "está claro que la sanidad no funciona como nos la cuenta Moreno Bonilla todos los días, sino que es un desastre, y la gente no encuentra respuesta" adecuada en el sistema público, de ahí que los socialistas vayan a "seguir percutiendo, poniendo el foco y voz al sufrimiento de tantos andaluces en el ámbito sanitario", según ha sentenciado para concluir.