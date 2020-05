PSOE-A aspirará a presidir la comisión del Covid-19 pese a que PP-A le quiera "vetar": "Mal empezamos"

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha confirmado este sábado que el Grupo Socialista se va a "proponer" para presidir la Comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 que se constituye el próximo lunes, 25 de mayo, en el Parlamento andaluz, y ha criticado que el PP-A haya anunciado su intención de "vetar" la candidatura socialista para dirigir este órgano.

"Mal empezamos", ha comentado José Fiscal en una rueda de prensa celebrada de forma telemática en la que el portavoz socialista ha defendido que, como "grupo mayoritario" de la Cámara, el PSOE-A "debiera ser el que presida" esta comisión que "hemos impulsado y siempre hemos apoyado", y "así lo vamos a proponer".

Fiscal ha apostillado que "sorprende" que el PP-A haya manifestado, por una parte, que no va a proponer a nadie de su grupo para presidir la comisión, pero que, a la vez, "se va a oponer a que la presida el PSOE-A", una postura que "no entendemos", según ha añadido antes de insistir en que "no son las mejores formas de comenzar" el trabajo de esta comisión.

En todo caso, ha querido dejar claro que el PSOE-A "se va a dejar lo mejor de sí mismo para unir fuerzas y ayudar a sacar a Andalucía de la difícil situación que deja la crisis" del coronavirus, y "actuaremos con generosidad y mano tendida", aunque ha insistido en que "no parece la mejor manera de comenzar" el "vetar la presidencia de la comisión para el grupo mayoritario" del Parlamento.