PSOE-A augura que el "descontento" ciudadano con gestión de Moreno de servicios públicos tendrá "reflejo" en las urnas

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca - PSOE-A

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha asegurado este lunes que "existe un descontento generalizado de toda la ciudadanía", que está llevando a continuas protestas en la calle, con la gestión que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno está haciendo de los servicios públicos, y ello también se verá "reflejado" en las urnas cuando se celebren las elecciones autonómicas de este año.

En un comunicado, Cuenca ha señalado, sobre el resultado electoral del PSOE en las elecciones celebradas este domingo en Aragón, que "no es comparable" la situación de esa comunidad con la de Andalucía, apuntando que "quien lo haga es que no conoce y no sabe lo que está pasando en esta tierra".

Ha denunciado que, por ejemplo, los andaluces "tienen que esperar dos semanas para ser atendidos por su médico de cabecera o casi un año para que le atienda un médico especialista o para operarse, mientras que los mayores no reciben respuestas para la necesaria ayuda a la dependencia".

"Estamos convencidos que las elecciones andaluzas serán un referéndum sobre los servicios públicos y de que habrá una reacción electoral para defender ante Moreno Bonilla la sanidad pública, la educación y la dependencia", ha insistido el portavoz del PSOE andaluz.

Cuenca ha asegurado, además, que "frente a un presidente que lo único que hace es posar", el PSOE de Andalucía cuenta con "una líder experta en la gestión pública", como es María Jesús Montero, "el mayor valor de los socialistas andaluces y la esperanza del pueblo andaluz".

Francisco Cuenca ha alertado "del pacto de las derechas, de PP y Vox, en España que con su discurso del odio tanto está polarizando y tanto está quebrando los cimientos de nuestra convivencia democrática".