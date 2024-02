SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha sostenido este martes que el aumento del porcentaje de población andaluza en riesgo de pobreza o exclusión social "se carga de un plumazo" la campaña institucional de la Junta por el 28 de febrero, Día de Andalucía, basada en defender que los andaluces "somos líderes en absolutamente todo".

En rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz socialista ha aludido así a la Encuesta de Condiciones de Vida que publicó este pasado lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE), según la cual el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social --la denominada 'tasa Arope'-- creció 1,7 puntos en 2023 en Andalucía respecto al año anterior (35,8%) hasta situarse en el 37,5 por ciento, que son once puntos más que la media nacional, que se situó en el 26,5%. De esta manera, Andalucía se posicionó sólo por detrás de Ceuta entre las comunidades autónomas con un indicador Arope más elevado en 2023.

Al hilo, Ángeles Férriz ha subrayado que la "Andalucía real dista mucho de esa falsa Andalucía de marketing y propaganda que se empeña" el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "en colarnos todos los días" con un "andalucismo de postureo" y "de pacotilla que se traduce en que Andalucía hoy es menos Andalucía que nunca".

La representante del PSOE-A ha considerado que la campaña de la Junta por este 28F "refleja bastante bien la borrachera de mayoría absoluta y la soberbia con la que este Gobierno andaluz se maneja al frente del poder", y "forma parte de esa hoja de ruta" del presidente de la Junta, "muy preocupado por salir bien en la foto, por parecer un señor moderado y dialogante y, por supuesto, muy preocupado en evidenciar que su Gobierno funciona a la perfección y que todo es fantástico, maravilloso, que son unos auténticos gestores y que son líderes en todo".

"Toda esta campaña de marketing y publicidad basada en el liderazgo andaluz por encima de todas las cosas" se la "carga de un plumazo" el "titular" que han venido repitiendo "muchos medios de comunicación" desde este pasado lunes, y es que "casi un 40% de los andaluces está en riesgo de pobreza y exclusión social", ha advertido Ángeles Férriz, que ha lamentado que "en eso sí que somos unos auténticos líderes" en Andalucía, donde "vamos a peor" en esta estadística, con unos datos, además, "muy por encima" de los de la media de España, según ha remarcado además.

La portavoz socialista ha indicado que el PSOE-A quiere "poner en el centro de protagonismo de Andalucía" con motivo de este 28F "a ese 40% de andaluces que tienen problemas para darle de comer a sus hijos", o que "tiene problemas para llegar a fin de mes a pesar de tener trabajo", y que se encuentra con "un gobierno totalmente insensible que está más empeñado y preocupado en ver cómo sale en la foto que en que esa parte de la población pueda vivir dignamente en su tierra", según ha denunciado la representante socialista.

"LÍDERES EN REÍRSE DE ANDALUCÍA"

En esa línea, Ángeles Férriz ha acusado a los miembros del Gobierno andaluz de ser "líderes en reírse de Andalucía y de la gente", y ha aseverado que a Juanma Moreno "debería dolerle" ese casi "40 por ciento de andaluces que están en riesgo de pobreza y exclusión social en una tierra que tiene el mayor presupuesto de la historia", según ha puesto de relieve también la portavoz parlamentaria del PSOE-A, que ha denunciado además que, después de cinco años de gobierno del PP-A, "en los que somos unos auténticos líderes" en Andalucía es "en la brecha de desigualdad", que se ha ampliado "como nunca en 40 años de autonomía".

Ángeles Férriz ha agregado que Andalucía cuenta con "la mayor brecha de desigualdad en todos los ámbitos", y "si tienes dinero te puedes pagar miles de cosas", pero "¿qué pasa con la gente que no tiene dinero, que no llega a fin de mes, que está en riesgo de exclusión social?", se ha preguntado antes de agregar, además, que la desigualdad es "justo lo contrario del espíritu del 28F", de aquel día en el que "el pueblo andaluz se echó a la calle precisamente para luchar contra las desigualdades" y para que Andalucía accediera a su autonomía "por la vía rápida y no por la lenta".

La portavoz socialista ha incidido en defender que el Gobierno andaluz tiene "competencias y recursos" para afrontar esta situación, y lo que no tiene es "voluntad" para ello, y en señalar que "toda esa campaña de liderazgo impostado que pretende hacernos ver una Andalucía falsa, que no es real, choca de bruces con la realidad del 40% de una comunidad autónoma que tiene problemas para vivir", y que "es lo que debería preocuparle" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "más preocupado por su Instagram, por sus redes sociales y por parecer lo que no es", según ha concluido criticando Ángeles Férriz.