PSOE-A avisa que miles de escolares se "congelan" porque la Junta sólo ha aplicado el 10% de la Ley de Bioclimatización

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba. Imagen de Archivo. - PSOE

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha avisado que miles de escolares se "congelan" porque la Junta de Andalucía sólo ha aplicado el 10% de la Ley de Bioclimatización.

Según ha detallado el PSOE-A en una nota, le Ley fue aprobada en el año 2020 con el objetivo de "mejorar las condiciones térmicas de las infraestructuras educativas". En esta línea, la secretaria de Educación ha lamentado que "la imagen de estudiantes protegiéndose del frío dentro de las clases se haya convertido en una constante en la comunidad". Además, ha subrayado que "desgraciadamente esto no es una imagen puntual, sino algo que se repite invierno tras invierno".

Ante la evidencia de esta "ineptitud" en la gestión, la secretaria de Educación ha reprochado al Gobierno andaluz que "intente eludir sus competencias trasladando el problema directamente a los propios centros educativos teniendo que ejecutar los propios centros las obras".

No obstante, el Gobierno andaluz ha aprobado un nuevo paquete para continuar implementando la Ley de Bioclimatización en los centros educativos, un paquete que, tal y como han manifestado sindicatos educativos, es "insuficiente para paliar las necesidades que requieren".

En concreto, la idea, bajo el título de 'Mejora tu centro' está dotada con 54 millones de euros a repartir entre 3.481 centros educativos. Es decir, para la secretaria socialista, "cargan con una media de 15.000 euros por centro la necesidad"y responsabilidad de realizar estas reformas para luchar contra las altas y bajas temperaturas".

Además, Patricia Alba ha cuestionado si 15.000 euros son suficientes para mejorar las condiciones térmicas de los centros. Desde su punto de vista, "no se pueden ejecutar las obras que los centros educativos necesitan". Por todo ello, la secretaria de Educación ha exigido al presidente de la Junta que asuma su responsabilidad, subrayando que "exigimos a Moreno Bonilla que cumpla con su promesa que hizo con la Ley de Bioclimatización y que ejecute todas las inversiones que son necesarias en los centros educativos para que los niños no pasen frío en invierno ni calor en verano", ha sentenciado Alba.