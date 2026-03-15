El PSOE comparte el "rechazo" de la zona Norte de Granada al "destrozo" de la sanidad pública

Concentración en Baza (Granada) a favor de una sanidad pública "gratuita y universal". - PSOE

BAZA (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Granada ha resaltado este domingo el "rechazo" de la ciudadanía de las comarcas de Baza y Huéscar al "destrozo" de la sanidad pública que atribuye al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A), y ha llamado a "defender de la tijera del PP lo que tanto tiempo ha costado construir".

Ha sido al hilo de una concentración celebrada este domingo en Baza (Granada) en defensa de la sanidad pública, a la que, según ha informado el PSOE en una nota, han asistido las parlamentarias socialistas andaluzas María Ángeles Prieto y Olga Manzano, así como el portavoz municipal bastetano, Manolo Gavilán, y otros responsables socialistas y alcaldes de la zona Norte de la provincia granadina.

Todos ellos han respaldado a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública para decir "basta ya a la política sanitaria del PP en la Junta de Andalucía", que ha provocado "graves consecuencias en la Atención Primaria y en el Hospital bastetano", según sostienen.

"Exigimos una sanidad pública que garantice una atención digna, cercana y dotada de recursos necesarios en todos los ámbitos, y que ponga fin al desmantelamiento perpetrado por Moreno Bonilla durante los últimos siete años", ha expuesto Prieto en un acto "multitudinario".

La socialista ha puesto el acento en la situación que padece el Hospital de Baza con "pérdida progresiva de servicios, reducción de especialistas e incremento de las listas de espera, pese a ser un centro fundamental para miles de vecinos y vecinas de ambas comarcas".

Tras subrayar que se trata de una zona "extensa y eminentemente rural con población envejecida", Prieto ha defendido que es una cuestión de "derechos básicos y de igualdad entre territorios", por lo que ha censurado que la ciudadanía de las comarcas de Baza y Huéscar "no reciba la atención sanitaria que merece y que le corresponde".

"Lo hemos visto en estos años con las quejas por los tiempos de espera para acceder a una consulta con un especialista o a una intervención quirúrgica, el traslado de pacientes críticos en plena autovía A-92, la desatención a las mujeres embarazadas de la comarca de Huéscar, o las deficiencias que presentan los centros de salud y consultorios", ha abundado la representante socialista.

Por ello, la parlamentaria del PSOE-A ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a "acabar de una vez con los recortes y el abandono de la sanidad pública". "Tiene que dejar de regar de millones a la privada y salir de San Telmo tras las próximas elecciones andaluzas", ha añadido María Ángeles Prieto antes de finalizar.