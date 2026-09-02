PSOE-A confía en la "buena fe" de sus alcaldes y les recomienda no ir a concentraciones por Ceuta que buscan "polarizar"

La portavoz del grupo parlamentario socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 2 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha reivindicado este miércoles la "buena fe" de alcaldes socialistas que quieran movilizarse en solidaridad por Ceuta, que este 2 de septiembre celebra su día, si bien ha subrayado que desde el partido se les ha trasladado la "recomendación" de no sumarse a las concentraciones convocadas a las 20,00 horas en las que atisba una intención, por parte del PP, de "polarizar" a la sociedad.

La también portavoz adjunta del Grupo Socialista se ha pronunciado sobre esta cuestión en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha señalado que las concentraciones previstas a las 20,00 horas de este miércoles ante ayuntamientos españoles no responden a una convocatoria "oficial" de la dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que preside la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP).

De este modo, ha señalado que dicha regidora, "utilizando su cargo como responsable de la FEMP, ha decidido anunciar, sin contar con la directiva" de la federación de municipios, que este miércoles "a las ocho de la tarde había una manifestación, una concentración" ante los ayuntamientos que quisieran adherirse.

Tras comenzar su reflexión sobre este asunto enviando su "abrazo más solidario y más humano", con "todo el respeto y el apoyo al pueblo ceutí ante la situación que están viviendo" en las últimas semanas por la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio, María Márquez ha indicado que "la posición del PSOE de Andalucía es clara" en relación a este asunto, y contempla, por un lado, la defensa "con todas las letras del orden constitucional y de las fronteras" españolas y, por otro lado, por una defensa de la "humanidad y solidaridad", desde la premisa de que ambas cuestiones son compatibles.

Sobre las movilizaciones de este miércoles, ha pedido al PP que "deje de tomar por tontos" a los ciudadanos cuando dice que "son apolíticas", porque "claro" que buscan "manifestarse contra alguien", y "obviamente" que son manifestaciones "contra el Gobierno de España y contra Pedro Sánchez", ha denunciado.

De igual modo, ha querido aclarar que el PSOE "no está en contra de los actos, de las acciones en defensa y apoyo del pueblo de Ceuta", de "solidaridad, de defensa de derechos humanos, del orden constitucional y de seguridad" de España, y en dicho partido están "a favor absolutamente de todos los actos y las acciones de solidaridad que haya con esa intención".

La representante del PSOE-A ha señalado que "cuando la responsable de todos los ayuntamientos --en alusión a la presidenta de la FEMP-- hace lo que le da la gana, el resto de ayuntamientos hace también lo que les da la gana", de modo que se está viendo "de todo", y hay "ayuntamientos que han convocado a las doce de la mañana" de este miércoles "la lectura de declaraciones institucionales", u otros que, "de la mano de asociaciones o de entidades de sus municipios, están organizando actos de lectura de poemas por la paz".

POSICIÓN DEL PSOE

En todo caso, la vicesecretaria general del PSOE-A ha querido dejar claro que "la posición del Partido Socialista sobre este asunto" en lo que respecta a la posible participación de alcaldes o ayuntamientos gobernados por su partido en las concentraciones de este miércoles "no ha sido una imposición", sino "una recomendación" derivada de "la utilización que está haciendo de este asunto el PP".

De esta manera, ha incidido en acusar al PP de estar "utilizando" estas movilizaciones "para atacar al Gobierno de España", y de hacerlo además "de manera irresponsable para polarizar a la sociedad".

María Márquez ha reconocido que "hay alcaldes socialistas que han convocado" concentraciones este miércoles a las 20,00 horas, y ha dicho que ella les conoce y está "convencida" de que son "gente solidaria" que actúa "con buena fe", si bien tampoco le cabe "ninguna duda de que el PP y la derecha los va a utilizar también para seguir confrontando con el Partido Socialista".

De esta manera, la dirigente del PSOE-A ha querido remarcar que desde la dirección del partido se les ha trasladado "una recomendación, no una imposición, una directriz" a sus alcaldes, desde el convencimiento, en todo caso, de que el PP "va a utilizar este asunto para confrontar, como siempre hace, con el Gobierno de España y el presidente (Pedro) Sánchez".

De igual modo, María Márquez ha aprovechado para "hacer un llamamiento a la cordura, al sentido común, a la humanidad, a la empatía", y ha tildado de "repugnante que haya líderes de la derecha que hagan llamamientos públicos para salir a cazar personas", y que "haya representantes de la derecha que se bajen de sus yates a gastos pagados a seguir metiendo palos en candela para seguir crispando a la sociedad y confrontando socialmente".

Tras lamentar que no ha visto a "nadie del PP poniendo cordura en este asunto", la dirigente del PSOE-A se ha reafirmado en señalar que "la mayoría de la gente entiende que el Partido Popular está utilizando esto para confrontar con el Gobierno de España", porque es "una obviedad", y el PP "no está haciendo todo lo que debe, todo lo que puede, sino que está utilizando esto para confrontar" con el Ejecutivo de Sánchez, ha zanjado María Márquez.