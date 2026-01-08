PSOE-A confía en Montero para "un reparto justo" de la nueva financiación autonómica que "va a beneficiar a Andalucía"

Archivo - El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla. (Foto de archivo). - PSOE-A - Archivo

GRANADA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha dicho este jueves que no tiene "ninguna duda" de que, con la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, por medio, la nueva propuesta de modelo de financiación autonómica que presente el Ejecutivo central supondrá "un reparto justo" entre las comunidades que "va a beneficiar a Andalucía".

Así lo ha señalado el portavoz del PSOE-A en una rueda de prensa en Granada, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre la reunión que este jueves ha mantenido en el Palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, quien al término de la misma ha anunciado un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

Francisco Cuenca ha partido de la base de que "nadie duda en este país que hay que abordar la financiación autonómica", por lo que la decisión del Gobierno de tratar esta cuestión pendiente es "una decisión necesaria y valiente".

"Y desde el PSOE de Andalucía siempre vamos a estar a favor de una financiación justa", ha añadido el portavoz para subrayar a renglón seguido que no tiene "ninguna duda, estando María Jesús Montero en esos espacios de negociación y de acuerdo con todas las comunidades", de que "la propuesta que salga va a beneficiar a Andalucía", al igual que "a todas las comunidades, porque va a haber un reparto justo".

En esa línea, Francisco Cuenca ha defendido que "la garantía" que tienen "los andaluces" es que, "estando María Jesús Montero al frente, Andalucía va a salir ganando", tras lo que ha incidido en defender que había que abordar el "debate" pendiente de "una revisión, actualización" del modelo de financiación autonómica, algo que "el PP jamás ha hecho", según ha criticado.

En esa línea, el portavoz socialista ha sostenido que "el PP tendría que contar hasta diez antes de opinar sobre algo que va a beneficiar a todas las comunidades, porque va a haber más capacidad de financiación para todas" ellas, y "va a ser una fórmula que va a beneficiar sin duda a Andalucía", que "va a salir ganando", ha incidido en remarcar.

Finalmente, Cuenca ha señalado que en el PSOE andaluz están "a favor de que se produzcan no sólo esas reuniones, esos acuerdos, sino en este caso una propuesta de financiación justa", que "es lo que está planteando y poniendo encima de la mesa el Gobierno de España", según ha zanjado.