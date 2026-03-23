El PSOE de Córdoba afirma que el próximo 17M será un "referéndum por la sanidad pública" en Andalucía

Archivo - La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la sede de su partido. Imagen de archivo. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado que el próximo 17 de mayo, fecha de las elecciones autonómicas andaluzas, será "un referéndum por la sanidad pública".

Crespín ha realizado estas declaraciones en su cuenta de la red social 'X', consultada por Europa Press, después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, oficializara la convocatoria de los comicios al Parlamento andaluz.

En este contexto, ha sostenido que "Córdoba nada tiene que agradecer al presidente de la Junta más allá de una sanidad destrozada en toda la provincia".

Asimismo, ha señalado que "comienza la cuenta atrás para recuperarla, haciendo del 17-M un referéndum por la sanidad pública", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía: "Levántate por tu salud".