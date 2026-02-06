El PSOE de Córdoba apoya a los trabajadores de Hitachi en sus reivindicaciones para el próximo convenio

Las direcciones provinciales del PSOE y de CCOO de Córdoba manifiestan su apoyo a los trabajadores de la planta cordobesa de Hitachi Energy. - PSOE

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las direcciones provinciales del PSOE y de CCOO de Córdoba han manifestado este viernes su apoyo a los trabajadores de la planta cordobesa de Hitachi Energy en sus reivindicaciones para la negociación del próximo convenio colectivo de la factoría, "un proceso que acumula protestas, paros, encierros y movilizaciones desde hace meses ante la falta de acuerdo con la empresa".

Según informa el PSOE en una nota, medio centenar de empleados de Hitachi han mantenido un encuentro en la sede provincial del PSOE con su secretaria general, Rafi Crespín; el portavoz socialista municipal, Antonio Hurtado, los concejales Mamen González y Joaquín Dobladez, y la secretaria general de CCOO Córdoba, Marina Borrego, al frente de una delegación sindical, para trasladarles sus argumentos en defensa de sus derechos y para negociar "un convenio colectivo justo, que no normalice los recortes y bajadas salariales en los nuevos contratos".

Esta acción se enmarca en el calendario de protestas de los trabajadoes, "ante el bloqueo persistente en la negociación del convenio colectivo y la imposición de sanciones graves contra la representación sindical" por parte de la empresa, hechos que han llevado a las direcciones de PSOE y de CCOO Córdoba a trasladar su "total apoyo a la plantilla en su exigencia de respeto a la libertad sindical y a unas condiciones laborales dignas", así como la petición a la empresa de "perseverar en el diálogo y en una salida negociada para poner fin a este conflicto".

Los representantes del PSOE han anunciado a los miembros del comité de empresa y a los trabajadores presentes que van a presentar distintas preguntas, tanto en el Congreso, como en el Parlamento andaluz y en el Ayuntamiento de Córdoba, "para conocer si se están cumpliendo las condiciones de las distintas ayudas y exenciones fiscales que se han otorgado a Hitachi y que están vinculadas al empleo".

Crespín y Borrego han hecho un llamamiento para que se retomen las negociaciones, "en la búsqueda de soluciones consensuadas que no perjudiquen al centro de trabajo de Hitachi Energy en Córdoba", una multinacional a la que han calificado de "puntera y en expansión, que tiene en la provincia una mano de obra muy cualificada en la fabricación de productos de alta calidad para mercados emergentes", siendo sus trabajadores "el principal capital de Hitachi en Córdoba".

"Consideramos justas y apropiadas las medidas que nos ha trasladado la plantilla y nos hemos ofrecido en ayudarles en todo lo posible en la búsqueda de una resolución al enfrentamiento que tienen con la dirección" de la empresa, han concluido.