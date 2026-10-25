El PSOE de Córdoba defiende las pensiones de más de 12.000 vecinos de Añora frente "a los discursos de recortes"

El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Córdoba, Alberto Mayoral - PSOE

CÓRDOBA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba ha defendido este domingo las pensiones de los más de 12.000 vecinos de la localidad de Añora frente a "los discursos de las derechas que presentan sus derechos como una carga".

"Esta comarca se ha levantado con mucho trabajo. Con el esfuerzo de las familias ganaderas, de quienes han cuidado la dehesa, trabajado en nuestras cooperativas y en la industria agroalimentaria, abierto cada mañana un comercio o prestado servicios a sus vecinos", han indicado el candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Córdoba, Alberto Mayoral.

Mayoral ha destacado que la pensión media de jubilación en Los Pedroches ha pasado de unos 793 euros mensuales en 2018 a cerca de 1.194 euros en 2026, y ha apuntado que, en Añora, ha aumentado de unos 804 a alrededor de 1.189 euros.

"Aquí se entiende muy bien lo que significa que una pensión suba. Es poder hacer la compra con más desahogo, calentar la casa en invierno y afrontar un gasto sin tener que pedir ayuda. Por eso importa quién gobierna. El PSOE defiende que las pensiones suban con los precios y que mejoren las más bajas", ha afirmado.

Mayoral ha subrayado que proteger esos ingresos significa también defender la economía de Los Pedroches: "Cuando un pensionista compra en la tienda de su pueblo, desayuna en el bar o ayuda a sus hijos y nietos, ese dinero sigue dando vida a nuestra comarca. Si se recortan las pensiones, lo sufren las familias y lo nota también el comercio de nuestros municipios".