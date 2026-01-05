El PSOE de Córdoba exige instalar cámaras de vigilancia en el aparcamiento de Miraflores ante la oleada de robos

Archivo - La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado este lunes "la pasividad" del gobierno municipal del PP ante "la continuidad de robos y actos vandálicos en los solares municipales que sirven de aparcamiento", y ha exigido "de forma inmediata" la instalación de cámaras de vigilancia en el aparcamiento gratuito de Miraflores, "dentro del marco legal, como medida básica de control y disuasión en un enclave estratégico para vecinos y visitantes".

En una nota, la viceportavoz socialista, Carmen González, ha señalado que llevan "denunciando esta oleada de robos desde hace años, y lo que es indiscutible es que el problema persiste y el Consistorio sigue sin poner medidas eficaces". Para González, "un espacio público tan utilizado no puede seguir sin supervisión, sin prevención y sin una respuesta clara del gobierno municipal".

El PSOE considera que "mantener el aparcamiento de Miraflores sin herramientas de control y sin un plan específico es permitir que se normalice la degradación", y ha advertido de que "la imagen que se está dando es la de una Córdoba que abandona a su suerte a quien aparca allí, ya sea vecino o turista". "No es mala suerte: es dejadez política", ha añadido.

Además, el Grupo Socialista ha reclamado "un plan de actuación específico para el entorno del aparcamiento y el Distrito Sur que incluya mayor presencia preventiva, coordinación y seguimiento, porque cuando una situación se cronifica es porque quien gobierna ha decidido no actuar".

En esta línea, González ha cuestionado abiertamente "los recursos reales que el gobierno municipal destina a la seguridad en el Distrito Sur, poniendo el foco en la Patrulla Rayo de la Policía Local".

"Se anuncian dispositivos, pero la realidad en la calle es otra", ha apostillado, para remarcar que quieren "saber cuántos efectivos hay realmente, con qué frecuencia actúan y si el Distrito Sur es una prioridad o simplemente un barrio al que se le prometen cosas que nunca llegan".

González ha insistido en que "la seguridad no se gestiona con titulares ni con propaganda, sino con medios suficientes, presencia constante y voluntad política", y ha avisado de que "la falta de medidas está alimentando el sentimiento de abandono en un distrito entero".

Ante ello, ha exigido al alcalde, José María Bellido, que "asuma su responsabilidad, deje de esconderse tras anuncios vacíos y explique qué medidas concretas va a adoptar para garantizar seguridad y tranquilidad en el Distrito Sur y en puntos sensibles como Miraflores". "Gobernar también es priorizar, y hoy el Distrito Sur no lo está siendo", ha expresado.