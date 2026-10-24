El PSOE de Córdoba reclama al alcalde que limpie "de inmediato" los imbornales y arroyos para evitar nuevas inundaciones

Córdoba.- El PSOE critica que "el Ayuntamiento paga 500.000 euros en intereses de demora por abonar tarde a proveedores" - PSOE

CÓRDOBA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero, ha reclamado al alcalde, José María Bellido, que active de "manera urgente" un dispositivo de limpieza de imbornales, alcantarillas y cauces, y prepare a la ciudad ante la llegada de nuevas lluvias "para evitar que se repitan las inundaciones y las situaciones de angustia vividas por numerosas familias durante los episodios de borrascas del pasado año y en febrero pasado".

Según ha precisado la formación en una nota, Romero ha reclamado al Gobierno municipal del Partido Popular que "abandone la improvisación y actúe con previsión", con una "revisión exhaustiva de la red de saneamiento, la retirada de maleza, sedimentos y residuos acumulados y la limpieza de los puntos con mayor riesgo de acumulación de agua, tanto en el casco urbano como en las barriadas periféricas y las zonas rurales del término municipal".

"Córdoba no puede esperar a que vuelva a llover con fuerza para descubrir que los imbornales están atascados o que los cauces siguen sin el mantenimiento necesario. La prevención se hace antes de que llegue la emergencia, no cuando los vecinos tienen ya el agua en sus calles o dentro de sus casas", ha señalado el candidato socialista.

Al hilo, Romero ha precisado que el Grupo Socialista ha advertido en pleno "en varias ocasiones" de la necesidad de poner en marcha un dispositivo de limpieza para evitar que se repitan incidencias como las acaecidas el pasado año en distintos puntos de Córdoba, desde Carlos III hasta Ciudad Jardín, y en la avenida del Corregidor, donde las alcantarillas "llegaron a expulsar agua".

Al hilo, el candidato socialista ha puesto el foco también en la situación de las barriadas periféricas, donde vecinos del Veredón de los Frailes, El Higuerón y otras zonas tuvieron que intervenir por sus propios medios para levantar rejillas y tapas de alcantarilla y facilitar la evacuación del agua.

"No es aceptable que sean los propios vecinos quienes tengan que hacer el trabajo que corresponde al Ayuntamiento para evitar daños mayores. El Gobierno municipal tiene la obligación de mantener las infraestructuras en condiciones adecuadas y reducir los riesgos antes de que se produzcan las lluvias", ha subrayado.

Asimismo, Romero ha exigido una "intervención urgente" en el arroyo Guadarromán, en el Veredón de los Frailes, después de que la Asociación de Vecinos Miguel Hernández haya solicitado formalmente al Ayuntamiento la limpieza integral del cauce y medidas preventivas para evitar nuevas inundaciones.

Según ha criticado el colectivo vecinal, el tramo comprendido entre las vías ferroviarias de Adif, junto a la carretera de Palma del Río, y el puente de la carretera CH-2 acumula maleza, sedimentos y escombros y no recibe una limpieza integral desde 2005. Además, la asociación ha enfatizado en los desbordamientos, cortes de vías y desalojos registrados durante las inundaciones de febrero de 2026.

"Estamos hablando de un problema que los vecinos llevan años denunciando y que no puede seguir acumulando promesas sin actuaciones concretas. El Ayuntamiento debe escuchar a las familias del Veredón de los Frailes y actuar de una vez en el Guadarromán, porque limpiar los cauces y mantenerlos en condiciones es una medida básica de seguridad", ha afirmado Romero.

Al hilo, el candidato socialista ha considerado que la solicitud de financiación anunciada por el gobierno municipal al Ejecutivo central para reparar los daños de las borrascas y desarrollar medidas de prevención debe ir acompañada de "actuaciones inmediatas" en los puntos que presentan problemas de conservación.

"Pedir recursos para reparar los daños es compatible con actuar desde hoy para evitar que vuelvan a producirse. No se puede utilizar la falta de financiación como excusa para retrasar las tareas ordinarias de mantenimiento y prevención", ha añadido.

En suma, Romero ha exigido al alcalde que coordine a las delegaciones municipales responsables de Infraestructuras, mantenimiento de arroyos y servicios de emergencia para poner en marcha un plan preventivo que incluya la limpieza y revisión de imbornales y alcantarillas, la inspección de los cauces con riesgo de desbordamiento, el desbroce de cunetas y taludes y la identificación de los puntos negros donde las lluvias provocan mayores problemas.

También ha reclamado un calendario de actuaciones y un seguimiento específico en las barriadas periféricas, con información transparente sobre las intervenciones realizadas y las que siguen pendientes. "Los servicios de emergencia cumplen una función imprescindible cuando se produce una situación crítica, pero la responsabilidad del Gobierno municipal es anticiparse, mantener la ciudad preparada y minimizar las consecuencias de las lluvias. No basta con reaccionar cuando ya hay calles anegadas, vecinos achicando agua y familias pendientes de si tendrán que abandonar sus viviendas", ha destacado.

Por último, Romero ha pedido a Bellido que "deje de buscar responsables fuera del Ayuntamiento y asuma sus obligaciones de gestión". "La Aemet puede advertir de la llegada de una borrasca, pero no puede limpiar los imbornales ni los arroyos de Córdoba. Esa responsabilidad es municipal. Bellido debe ponerse a trabajar desde ya para que nuestra ciudad esté preparada y para que ninguna familia vuelva a vivir la angustia de las inundaciones por falta de mantenimiento y prevención", ha añadido.