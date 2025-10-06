El PSOE de Córdoba señala que el "escándalo" del cribado del cáncer de mama "podría extenderse a otras patologías"

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), a "abrir una comisión de investigación parlamentaria" para informar del "colapso del sistema sanitario público andaluz y del escándalo de los fallos y demoras en el cribado del cáncer de mama que, según las primeras estimaciones, afecta a más de 2.000 mujeres en toda Andalucía", y que "podría extenderse a otras patologías oncológicas, según barajan asociaciones y colectivos de enfermos y usuarios".

Según ha indicado el PSOE en una nota, en una atención a medios a las puertas del Hospital Provincial de Córdoba junto a la parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba Isabel Ambrosio y la viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba y secretaria de Igualdad de la CEP, Mamen González, Crespín ha afirmado que "lo ocurrido en el cribado del cáncer de mama no es un error o un fallo", sino "la punta del iceberg del colapso del sistema sanitario público en Andalucía debido a las políticas privatizadoras de Moreno Bonilla y el PP".

Para Crespín, "es ofensivo para las mujeres el mensaje que el presidente andaluz lanzó esta semana sobre que si los médicos no comunicaban los diagnósticos era para no generar ansiedad, es ofensivo para los médicos y ofensivo para las mujeres, porque estamos seguras de que todas querríamos saber cuánto antes si tenemos o no cáncer para iniciar rápido el tratamiento que vivir engañadas perdiendo un tiempo que es crucial en la curación", ha asegurado.

"Para eso se hace un programa, para que las mujeres que no tienen síntomas puedan descartar a tiempo una lesión que, si pasan los meses y pasan los años, se convierte en un problema peor, como estamos conociendo con testimonios absolutamente desgarradores", ha comentado la también diputada en el Congreso, que ha culpado de ello al Gobierno andaluz, "porque su estrategia y planificación no cuenta con el sistema sanitario público, porque su modelo es otro, su modelo está dirigido a la privatización".

La dirigente socialista ha recordado que "el PSOE lleva años denunciando el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza con las listas de espera, la falta de pediatras, el déficit en el transporte sanitario o las condiciones laborales de los sanitarios", y ha subrayado que "al PP se le ha ido de las manos y el sistema ha colapsado".

"¿Qué es lo que nos podemos imaginar que está ocurriendo con otras enfermedades? No basta con las disculpas de Moreno Bonilla, sino que tiene que asumir responsabilidades, entre ellas cesar a las consejera de Salud si ella no dimite, y abrir una comisión de investigación en el Parlamento para saber qué ha ocurrido en oncología y en otras patologías", ha manifestado Crespín.

Además, la socialista ha hecho un llamamiento a la ciudadanía cordobesa para que sepa que "nuestros impuestos son los que sostienen el estado del bienestar y la sanidad pública, que está ahí para garantizarnos la vida y la salud cuando vienen mal dadas", al tiempo que ha afeado a Moreno "su subasta electoral de impuestos, coincidente en el tiempo con el escándalo del cribado de mama".

PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ PIONERO EN ESPAÑA

Por su parte, Isabel Ambrosio ha señalado que Andalucía "fue la primera comunidad autónoma que contó con un programa de detección precoz del cáncer de mama desde hace años, que contemplaba 15 días de plazo para las mamografías, 30 días para informar y, si era positivo, 21 días para comenzar el tratamiento", sin embargo "todo eso ha saltado por los aires".

"Estamos ante la mayor crisis sanitaria de Andalucía porque el sistema ha colapsado. A pesar de tener más dinero que nunca, se ha despedido a 18.000 profesionales sanitarios, y otros se han fugado hacia otras comunidades buscando estabilidad y huyendo de la precariedad", ha relatado la diputada socialista.

"Además de los gravísimos fallos en el cribado de cáncer de mama", Ambrosio ha dicho que "ya hay denuncias públicas de retrasos en ecografías y demoras en consultas ginecológicas: Se está deteriorando la salud de las mujeres en Andalucía, porque Moreno Bonilla no sabe, no quiere y tiene otro modelo sanitario para nuestra tierra".

En este sentido, tanto ella como Mamen González han cargado contra el presidente "por faltar a la verdad e insultar a las mujeres: primero diciendo que éramos alarmistas, después que eran tres o cuatro casos, más tarde que alrededor de 2.000 y, ahora, tratándonos de menores de edad y con condescendencia diciendo que no se informaba para no generar angustia", por lo que han reiterado la petición de dimisión de la consejera del ramo, Rocío Hernández, "por su falta de humanidad".

"MENOR SUPERVIVENCIA ANTE EL CÁNCER QUE LA MEDIA NACIONAL"

Para concluir, Mamen González ha insistido en que "Moreno Bonilla vino a dinamitar el sistema sanitario público andaluz para fortalecer a la privada" y ha puesto de ejemplo que "un informe interno ya alertó en 2023 de que la supervivencia de las mujeres andaluzas ante una cáncer de mama era menor que la media nacional".

Sin embargo, ha lamentado, "no sólo no se ha hecho nada, sino que el programa que existía de detección precoz colapsa. No se han fortalecido equipos ni se han puesto a disposición más recursos, lo que se ha hechor es romper la confianza de la ciudadanía en el sistema público y obligar, a las mujeres que puedan pagárselo, a irse a la privada", ha apostillado González.