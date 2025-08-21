PSOE critica el cierre de la planta de compostaje de Motril (Granada) por la "incapacidad" del PP en la Diputación

GRANADA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha criticado este jueves el "cierre" de la planta provincial de Compostaje de Vegetales de Motril a los residuos que lleven hilo de rafia, que "son casi todos", y que ha vinculado a la "incapacidad" del PP en el gobierno de la institución "para anticiparse y gestionar con eficacia la transición que establece la normativa".

En una nota, la diputada provincial socialista Flor Almón ha señalado a los agricultores de la Costa como los "grandes perjudicados de esta forma de trabajar", y ha lamentado que el equipo de gobierno de la institución "no haya hecho a tiempo los deberes para informar a los agricultores de la nueva normativa europea y el uso de hilo biodegradable", lo que ha obligado a su cierre, según ha añadido.

"Nos preguntamos qué ha estado haciendo hasta ahora el equipo de gobierno del PP para que se haya llegado a esta situación que sólo se produce en la planta de Motril, mientras que en el resto de instalaciones de otras provincias sí han cumplido y han podido continuar su actividad sin problemas", ha cuestionado la socialista, que ha urgido al equipo de gobierno del PP a que "solucione la acumulación de residuos que se está produciendo, dado que pueden tener consecuencias para la salud y el medio ambiente".

Almón ha remarcado que el PSOE ya advirtió de esta situación en el pleno de julio, a través de una moción que pedía "actuar con previsión para garantizar el cumplimiento de la ley que impide que los restos vegetales con rafia no biodegradable se entreguen a las plantas de compostaje".

Concretamente, ha explicado que desde el PSOE pedían a la Diputación que en "el ámbito de sus competencias de gestión de residuos adoptara actuaciones especialmente informativas para garantizar la continuidad operativa de dicha planta y apoyar a los agricultores para que procedan a la eliminación progresiva de la rafia plástica utilizada en los cultivos de invernadero".

"Lamentablemente, el PP desoyó esta advertencia, y hoy los agricultores de la Costa se encuentran con sus invernaderos colapsados de restos vegetales, incapaces de preparar la próxima campaña de cultivo", ha denunciado la representante del PSOE.

En este contexto, Flor Almón ha considerado que "algo está haciendo mal este equipo de gobierno y su presidente, Francisco Rodríguez, más preocupado por la propaganda y las fotos que por gestionar con eficacia los servicios que son competencia de la institución provincial", según ha comentado.

La diputada socialista ha concluido sentenciando que "el cierre de la planta de Motril es una prueba evidente de su nefasta gestión, que vuelve a situar a la provincia en el furgón de cola y pone en jaque a un sector tan esencial como el agrícola en la Costa Tropical".