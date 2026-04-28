El PSOE critica la "deriva autoritaria y sectaria" del gobierno municipal del PP en Córdoba

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha criticado este martes la "deriva autoritaria y sectaria" del gobierno municipal del PP, "tras aprobar y publicar las bases de la convocatoria de subvenciones de cooperación y solidaridad para 2026 sin abrir previamente ningún proceso real de diálogo con las entidades sociales de la ciudad".

Según ha informado el PSOE en una nota, para Ortiz se trata de una nueva muestra de un modelo de gobierno "cerrado, vertical y cada vez más alejado de la ciudadanía organizada", respaldando así el concejal socialista "el malestar expresado por la Asociación Coordinadora de Colectivos Sociales Córdoba Solidaria".

Desde dicha coordinadora se ha criticado que las organizaciones no hayan podido "debatir ni aportar propuestas a unas bases que afectan directamente al trabajo de decenas de colectivos vinculados a la cooperación internacional, la educación para la ciudadanía global y la acción humanitaria".

Ángel Ortiz ha afirmado que "el PP vuelve a demostrar que entiende la participación como una foto y no como una herramienta democrática. Han convertido el Ayuntamiento en una administración que escucha tarde, mal y nunca. Publican primero, imponen después y, si acaso, informan al final. Ese no es el modelo de ciudad abierta y participativa que merece Córdoba", ha señalado.

El edil socialista también ha criticado que las organizaciones son convocadas a reuniones "con apenas 48 horas de antelación y de carácter meramente informativo. Eso no es participación, es burocracia maquillada. Participar es escuchar desde el inicio, incorporar propuestas y construir consensos", ha afirmado.

Ortiz ha reivindicado "un modelo alternativo basado en criterios claros, de transparencia en todas las convocatorias, calendario estable de trabajo con el sector, refuerzo presupuestario de las políticas de cooperación, evaluación pública de resultados, enfoque feminista y de derechos humanos, apoyo al tejido asociativo local y recuperación de la educación para la ciudadanía global como herramienta frente a los discursos de odio y la intolerancia".

Por todo ello, el Grupo Socialista exige la convocatoria urgente de una asamblea del Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional, con presencia de todas las entidades implicadas, "para analizar lo ocurrido en este proceso y establecer un marco de trabajo estable que garantice que esta situación no vuelva a repetirse en futuras convocatorias".