El PSOE critica que la Diputación de Córdoba "pone en duda la viabilidad" de Epremasa "con la mayor subida de basura"

Esteban Morales (segundo por la izda.) y Paco Palomares (tercero) en Villafranca de Córdoba. - PSOE

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha criticado este lunes que el Gobierno provincial del popular Salvador Fuentes ha infligido "la mayor subida de las tasas de basura de toda Andalucía con el 40,8% acumulado desde que gobierna el PP en la Corporación provincial", lo que ha tildado de "atraco a los bolsillos de los ciudadanos", además "poner en duda la viabilidad" de la empresa.

Según ha indicado el PSOE en una nota, en una atención a medios en Villafranca de Córdoba junto a su alcalde, Paco Palomares, Morales ha lamentado "la subida de las tarifas de basura de Epremasa bajo el mandato del PP, que ha ido incrementando sus tarifas año tras año hasta un 40,8%", lo que ha contrapuesto con el anterior gobierno socialista en la Diputación, "que determinó congelar las tasas".

"No ha podido subirlas más porque la oposición" le ha dicho que "basta ya de atracar los bolsillos después de que en 2024 apuntase un 10% y en noviembre pasado otro 17%", ha señalado Morales, que ha tachado a Fuentes de "poner en duda la viabilidad de la empresa".

Además, ha reprochado que "el Gobierno del PP ha cerrado pliegos para externalizar funciones propias de Epremasa para que sea una empresa privada la que tome decisiones". Al respecto, ha añadido que desde el PSOE tienen "voluntad de que funcionen las empresas públicas, pero no a costa de los bolsillos de los ciudadanos". "La Diputación tiene hoy 70 millones más de presupuesto que cuando" gobernada el PSOE, "por lo que podría insuflar presupuesto y equilibrar económicamente a las empresas", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Villafranca de Córdoba, Paco Palomares, ha recalcado que en los tres años que estuvo al frente de Epremasa en el anterior mandato "hubo superávit y no había quiebra, como afirma el PP", al que ha acusado de "mentir en el pleno municipal".

Palomares ha recriminado que "lo más fácil es subir un 40% las tarifas y darle un sablazo a los vecinos en lugar de tomar otras medidas", al tiempo que ha criticado "el recorte de fondos del Plan Diputación 'Invierte' y la escasa ayuda para los ayuntamientos por el tren de borrascas".

Al respecto, ha dicho que el PP "quiere" que los ayuntamiento utilicen sus fondos "para los arreglos, cuando lo cierto es que Diputación de Córdoba sólo ha puesto un millón", mientras que, "por ejemplo, la Diputación de Jaén ha dispuesto 20 millones".

Por otro lado, sobre el Plan de Sostenibilidad Turística de Villafranca, Palomares ha afeado al Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía que "no haya remitido la autorización ambiental" del Gobierno andaluz que lleva "un año esperando para el centro de recepción de visitantes, lo que obliga al Consistorio a rehacer todo y poner otros proyectos en carga".