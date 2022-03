PSOE critica a la Junta por mantener que el nuevo modelo de financiación no pone en peligro a la Universidad de Jaén

JAÉN, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado a la delegada de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano, por mantener "de manera temeraria que el nuevo modelo de financiación no pone en peligro a la Universidad de Jaén" porque "eso es defender lo indefendible, eso es poner el interés general de la provincia al servicio de los intereses particulares del PP, eso es intentar lavar la cara de la vergonzosa gestión de la Junta de Andalucía".

El parlamentario autonómico por Jaén Felipe López ha señalado en un comunicado que, si "Lozano insiste en sostener esta falacia, igual debería asumir responsabilidades políticas y presentar su dimisión", ha considerado.

López ha incidido en que "encima de la mesa hay un planteamiento claro por parte de la Junta de Andalucía que establece un recorte a la financiación de la Universidad de Jaén" y que este borrador "es consecuencia de un modelo que se presentó el pasado mes de junio y del que el PSOE venía alertando en meses anteriores".

Ha manifestado que la Junta ha presentado "una propuesta meditada, reflexionada en el tiempo y que no está improvisada", algo que se traduce en "un mazazo a la financiación de la Universidad de Jaén que pone en riesgo su viabilidad, la fortaleza de sus servicios y la calidad de sus programas" porque "nada sería igual en la UJA con el recorte de ocho millones de euros que propone la Junta".

En la misma línea, el parlamentario ha indicado que la UJA "tendría bastante complicado poner en marcha un nuevo Grado como el de Medicina si no hay un incremento de los recursos". De hecho, ha apuntado que hace unos meses se aprobó una Proposición no de Ley en el Parlamento donde el PSOE incluyó una enmienda en la que precisamente pedía a la Junta "que garantizara la suficiencia financiera de la Universidad para la creación de esta Facultad".

Esa PNL, según López, está siendo incumplida "de manera flagrante" por el Gobierno andaluz. "No podíamos imaginar que no sólo no iban a aumentar los recursos, sino que encima iban a plantear un recorte financiero de este calado que dejaría en una situación muy difícil al conjunto de la UJA", ha reprochado López.

López ha reiterado que el PSOE va a defender el futuro de la UJA "por tierra, mar y aire, en el Parlamento y en la calle, apoyando al rector y de la mano de la comunidad universitaria, de los docentes, de sus trabajadores y de sus estudiantes".

"La provincia de Jaén se merece una UJA fuerte y en continuo crecimiento, porque ha demostrado que juega un papel fundamental para la formación, el conocimiento, la investigación, la economía, las empresas y la creación de empleo en nuestra tierra. No vamos a permitir ni un paso atrás", ha concluido López.