PSOE critica a la Junta por "ningunear" a los agricultores y exige la reparación urgente de los caminos rurales de Jaén

La candidata al Parlamento andaluz Rosa Espino y la secretaria general del PSOE de Quesada, María Fernández, durante la visita. - PSOE DE JAÉN

QUESADA (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

La candidata al Parlamento andaluz Rosa Espino ha criticado la "insensibilidad" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y del Gobierno andaluz hacia los agricultores, municipios y caminos rurales de la provincia de Jaén, a los que acusa de haber "ninguneado con ayudas insuficientes". Asimismo, ha reclamado la "reparación urgente de los caminos y su mantenimiento durante todo el año".

Durante una visita a un camino rural en Quesada, la candidata socialista ha señalado que, "mientras el Gobierno de España ha apoyado al sector con ayudas directas y 64 millones de euros para la mejora de caminos rurales, la Junta ha dejado fuera a numerosos agricultores y a más de 70 municipios de la provincia".

Además, ha criticado además las condiciones establecidas para acceder a estas ayudas, que ha calificado de "inviables", al exigir en algunos casos que los carriles estuvieran intransitables. "Ningún alcalde va a permitir que un camino rural llegue a ese estado en plena campaña de la aceituna", ha afirmado, insistiendo en lo que considera una nueva muestra de "falta de sensibilidad" del Ejecutivo andaluz.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Quesada, María Fernández, ha defendido que este asunto "debería ser una prioridad" para el Ayuntamiento de Quesada y ha subrayado el trabajo del grupo socialista en la oposición para reclamar mejoras en unos caminos que, según ha indicado, son esenciales para el acceso a fincas y explotaciones de olivar.

Fernández ha recordado que "muchas familias de Quesada viven de la aceituna y es su principal sustento", por lo que ha valorado que el Gobierno de España "sí haya apostado por la recuperación de caminos rurales".

En el municipio, ha señalado, existen vías rurales deterioradas por la "dejadez" del Ayuntamiento, una situación que, según ha añadido, ha "empeorado" en los últimos meses a causa de las borrascas.

En este sentido, el PSOE de Quesada ha presentado escritos y propuestas en el Consistorio para reclamar al equipo de Gobierno la "reparación urgente de los caminos y su mantenimiento durante todo el año". "Debería ser una prioridad del Ayuntamiento, pero lamentablemente no obtenemos respuesta a nuestras solicitudes", ha reprochado.