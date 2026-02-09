PSOE-A critica que PP-A "confronte y mienta" sobre la contribución del Gobierno a la recuperación

Archivo - El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha lamentado este lunes que el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, haya "confrontado y mentido" sobre la contribución del Gobierno de España a la recuperación de Andalucía tras el temporal, "con más de 6.400 personas aún desalojadas de sus casas y cuando continúa la alerta por fuertes lluvias".

En un comunicado, Cuenca ha criticado "lo poco que le ha durado al PP de Moreno Bonilla su falsa moderación" y recuerda que la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, "ha garantizado desde el primer día todas las ayudas que sean necesarias para la comunidad, y a la mayor brevedad posible, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

"Compromiso que han vuelto a reiterar hoy en uno de los municipios más perjudicados por el temporal, Huétor Tajar (Granada)", ha señalado.

El portavoz socialista ha denunciado la "irresponsabilidad y poca altura política" del PP andaluz, que "se ha lanzado al barro de la confrontación en un momento tan duro para Andalucía, sembrando dudas y generando aún más incertidumbre a los miles de andaluces y andaluzas afectados, que lo que esperan de sus gobiernos es unidad de acción y cooperación institucional".

"El Partido Popular debería ayudar en lugar de embarrar, contribuir a reconstruir en lugar de intentar dañar al adversario político con un drama de semejante envergadura", ha señalado Francisco Cuenca, quien ha destacado que, frente a las "ayudas comprometidas" tanto por María Jesús Montero como por Pedro Sánchez para Andalucía, Juanma Moreno "aún no ha concretado ninguna medida por parte de su gobierno, más allá de pedir a los demás".

"Para exigir a los demás, uno debe empezar por cumplir", ha afirmado el portavoz socialista, quien espera "que en el próximo Consejo de Gobierno, Moreno Bonilla haga algo más que pedir a otras administraciones y ponga en marcha todas las ayudas que estén en su mano para que Andalucía se recupere del daño causado por los temporales lo antes posible".