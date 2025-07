PSOE defiende que con el actual Gobierno de España los agricultores de la provincia de Jaén pagan menos impuestos

JAÉN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido que los agricultores y olivareros de la provincia de Jaén han pagado menos impuestos con el Gobierno de Pedro Sánchez que con los anteriores gobiernos del PP. Así lo ha manifestado el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista, Jose Latorre, que ha valorado la "sensibilidad" del Gobierno de España al aplicar bonificaciones fiscales en estos últimos años al sector agrario, así como "la mayor cantidad de ayudas directas de la historia".

En rueda de prensa, Latorre ha puesto el ejemplo concreto de un agricultor de Jaén que ha ingresado 6.300 euros. "Ese agricultor ha pagado 17,14 euros de IRPF. Esto es un ejemplo real", ha dicho el también senador socialista.

Latorre ha expuesto otros casos que han sido trasladados al PSOE, como un agricultor que ingresó 24.200 euros y pagó 97 euros de impuestos, o en el caso más elevado, un agricultor que con 41.000 euros tuvo que pagar apenas 200 euros, "todo ello gracias a las bonificaciones del Gobierno de España".

El senador ha desgranado las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, como las rebajas por adversidades climatológicas en el IRPF --de un 25% en 2022, un 15% en 2023 y un 25% en 2024--, la rebaja del IVA para la adquisición de maquinaria agrícola, la reducción del 35% en el gasto por compra de gasóleo y fertilizantes o la ampliación del umbral de ingresos para los módulos (de 250.000 a 280.000 euros), medidas dirigidas a ayudar al sector a superar dificultades como la sequía o la crisis de precios.

Sumado a esto, ha subrayado que el Gobierno haya destinado "la mayor cantidad de ayudas de la historia de la democracia", ya que frente a los 200 millones de los gobiernos del PP, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado más de 4.000 millones euros al sector agrario, 1.380 millones de ellos en ayudas directas. A esto le ha añadido "la subida espectacular en las subvenciones para los seguros agrarios, que han pasado de 100 millones de euros con el PP a más de 300 millones".

Además, ha apuntado que se han invertido más de 2.000 millones de euros en modernización de riesgo y dos de las obras más importantes de todo el país se han localizado en la provincia de Jaén, la primera ya ejecutada en Pozo Alcón, con 36 millones, y la segunda, que se va a acometer ahora, la zona regable del Rumblar, "una reivindicación histórica atendida por este Gobierno".

Sobre las críticas del PP por la no rebaja de módulos este año, Latorre ha apuntado que la ley dice que para hacer una rebaja de módulos "tiene que justificarse una bajada del 30% de la producción" y que esa justificación es competencia de la Junta de Andalucía.

"La Junta y Moreno Bonilla salieron pidiendo que se bajaran los módulos, pero ellos no habían hecho su trabajo. La Junta no ha justificado la bajada del 30% de la producción para rebajar los módulos del IRPF a los olivareros de Jaén. Así que exigimos lealtad y que no mientan, porque saben perfectamente que la Junta no lo ha justificado", ha reprochado el coordinador socialista.

En este punto, sí ha advertido que ha podido haber zonas en la provincia con una bajada de la producción del 30%, especialmente en la zona de Las Villas como consecuencia del algodoncillo. "La Junta podría haber hecho su trabajo, haber medido la producción y haber pedido esta medida al Gobierno. Sin embargo, no lo ha hecho y no ha cumplido con su trabajo. Le exigimos que el año que viene estén más atentos y aumenten el personal para asumir las responsabilidades que la ley les da", ha afirmado Latorre.