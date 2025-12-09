PSOE-A defiende el "compromiso feminista" de Montero ante las críticas por el caso Salazar

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha defendido este martes "el compromiso feminista" de su partido ante las críticas sobre cómo ha gestionado los casos de acoso sexual con diferentes protagonistas, como Francisco Salazar en la Presidencia del Gobierno, o el secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro.

En rueda de prensa en la sede regional socialista, ante las preguntas de los periodistas, Jiménez ha enarbolado el pedigrí socialista en un ámbito como el feminismo por cuanto ha sostenido que "toda la legislación feminista es obra del Partido Socialista", al tiempo que ha defendido también la figura de la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero.

"Nadie duda del compromiso feminista del PSOE y del PSOE de Andalucía, ni de María Jesús Montero", cuyo nombre se ha asociado a la gestión de las acusaciones dirigidas contra Francisco Salazar como responsable de equipo en la Presidencia del Gobierno.

De Montero ha remarcado el también secretario de Desarrollo Estatutario de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE andaluz que se trata de "una mujer que siempre ha estado en la defensa de la igualdad, de las mujeres", además de ensalzar que "siempre ha generado equipos de excelencia, de los mejores equipos en el ámbito del Gobierno y del partido".

Asociado a la figura de Salazar, Jiménez se ha debido pronunciar su quien fue su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández, integrante a su vez de la Ejecutiva Regional del PSOE andaluz como responsable de la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva, y cuyo cese este martes en el Consejo de Ministros anunciaron el domingo fuentes de Moncloa.

Como integrante de la dirección de los socialistas andaluces el diputado autonómico ha ratificado que "el señor Hernández solicitó que se le apartara" por cuanto apeló a "su voluntad de dejar la Comisión Ejecutiva Regional para poder defenderse" y ante ese escenario, "el partido no tiene más que respetar esa decisión y llevarla a efecto".

Tras apelar a que "no soy portavoz del Gobierno" en cuanto a las explicaciones que se den en la rueda de prensa del Consejo de Ministros sobre el cese de Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Mario Jiménez ha precisado "no estar en la tramitación de esos expedientes", por cuanto ha señalado que es una competencia que "le corresponde al área de Organización" de la dirección socialista.

El dirigente socialista ha asegurado que esa petición de renuncia de Hernández a su responsabilidad en la Ejecutiva Regional "es de fechas recientes" y que "el partido le da curso a esa solicitud", como ha asegurado que hace ante "cualquier persona que solicita ser apartado".

Ha reivindicado que "las compañeras del PSOE son las impulsoras del cambio feminista", así como que "el PSOE de Andalucía ha contribuido a ese impulso", aun cuando ha esgrimido que "la dirección del partido ha reconocido que se cometieron errores".

"Se ha cometido un error, se ha reconocido error en la tramitación de ese expediente", ha seguido esgrimiendo Jiménez, antes de apuntar contra "una derecha que se ha vendido a la extrema derecha" en el sentido de que "se ha sometido al mercadeo" con las exigencias de Vox en materia de igualdad y violencia de género, antes de proclamar que "el Partido Socialista no va a mercadear nunca con esos principio".

En el caso de la situación del PSOE de Torremolinos, ha recordado Jimñénez que la Comisión de Ética del PSOE andaluz ha propuesto al PSOE federal la elección de una Comisión Gestora y que será la que dirección provincial del PSOE de Málaga la que hasta entonces asuma la gestión diaria de los asuntos de la Agrupación de Torremolinos.

Ha asegurado Jiménez sentir "sonroja" cuando ha escuchado a dirigentes del PP pronunciarse sobre los casos de acoso que salpican al PSOE, así como ha instado ante las críticas en esta jornada de la consejera de Inclusión Social, Loles López, a que "hiciera esas declaraciones en Algeciras con el alcalde al lado".