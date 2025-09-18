PSOE-A defiende la continuidad de Montero en el Gobierno: "Influye de manera positiva en la vida de los andaluces"

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A en el Parlamento y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha defendido este jueves la continuidad de María Jesús Montero en sus cargos de vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, pese a ser también secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Márquez ha expresado la satisfacción de los socialistas andaluces por saber que tienen a la "mejor candidata" a la Junta que puede tener el PSOE-A.

Ha señalado que los andaluces "la conocen, saben que es una mujer valiente, que va de frente y que atesora en su currículum una gran experiencia en la gestión, especialmente también en Andalucía".

Para la portavoz parlamentaria, María Jesús Montero "nunca se fue de esta tierra y tiene acento andaluz, no solo cuando lo habla en Madrid, algo por lo que la siguen criticando", sino también en las políticas del Gobierno central.

Ha defendido que la vicepresidenta del Gobierno está en Andalucía "siempre que puede" y lo más importante es que desde la gestión y desde su responsabilidad, "influye directamente de manera positiva en la vida de los andaluces", por ejemplo, subiendo las pensiones o la propuesta de la reducción de la jornada laboral, medidas que "afectan directamente a millones de andaluces".

"Es que tenemos que aprovecharnos de la posición que tiene una andaluza como ella en el Gobierno", ha recalcado María Márquez, quien ha insistido en que son muchas las decisiones que Montero toma todos los días en el Gobierno central "en beneficio de los andaluces" y salen publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Asimismo, Márquez ha querido dejar claro que es "mentira y falso" que el Gobierno central esté "beneficiando a Cataluña y perjudique a Andalucía", y ha denunciado la "irresponsabilidad" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno de estar todo el rato en el "mensaje de la confrontación entre territorios" y con el Ejecutivo de la nación.