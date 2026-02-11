PSOE-A defiende que el Gobierno estuvo "a la altura" tras el accidente de Adamuz: "Sánchez no estaba de copas"

La adjunta portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces d - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha defendido este miércoles que el Gobierno de España estuvo "a la altura" de las circunstancias tras el grave accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas, y ha aseverado que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "estaban de copas", en alusión, por contraste, al diferente comportamiento del ya expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón (PP) durante la 'dana' de octubre de 2024.

En rueda de prensa en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre las críticas que los presidentes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, han trasladado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la comparecencia que este último ha protagonizado en el Pleno del Congreso de los Diputados para abordar, entre otras cuestiones, dicho accidente de tren.

Ángeles Férriz ha señalado que "a la hora de calificar las desgracias y las responsabilidades de los demás", le "gustaría que también hicieran" políticos como el líder nacional del PP "un examen de conciencia sobre algunas otras desgracias que han pasado en este país, de las cuales nos hemos avergonzado absolutamente todos los españoles".

Sobre el caso concreto del accidente de Adamuz, la representante del PSOE-A ha considerado que, tras el siniestro, "todas las instituciones" concernidas se dedicaron a "arrimar el hombro", que es lo que se debe hacer "cuando hay una desgracia", según ha agregado.

"Yo creo que eso ha quedado suficientemente claro y reconocido por absolutamente todas las partes", ha añadido la portavoz socialista, quien también ha dicho que no tiene "absolutamente ninguna duda de que el Gobierno de Pedro Sánchez va a investigar lo que ha pasado", y "no va a estar un año como estuvo el señor (Carlos) Mazón en Valencia, ocultando lo que pasó" mientras se producía dicha 'dana', "ni echándole la culpa a nadie".

Férriz ha añadido que los ciudadanos quieren en relación al accidente de Adamuz "que se investigue qué es lo que ha pasado, que se depuren responsabilidades, si hay que depurarlas, para que no vuelva a ocurrir", y ha sostenido que "comparar la actuación del Gobierno de España con la que han tenido otros gobiernos del PP cuando ha venido una catástrofe es increíble".

La representante del PSOE-A ha aludido entonces a otros sucesos como los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el accidente del Yak-42 en 2003, o la crisis de los cribados de cáncer de mama de la sanidad andaluza, en la que, según ha denunciado, "se demostró la inhumanidad" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya que por parte del Gobierno del PP-A "han estado más empeñados en perseguir a las mujeres que en solucionar el problema, y todavía no sabemos lo que ha pasado", según ha criticado.

La representante del PSOE-A ha señalado que "el colmo de todo" fue el comportamiento del entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, durante la 'dana' de octubre de 2024, cuando el dirigente del PP "estaba de copas con una amiga mientras la gente se ahogaba".

Dicho esto, Ángeles Férriz ha reivindicado "el papel del Gobierno de España" presidido por Pedro Sánchez ante las "tragedias" tanto de la 'dana' como del accidente de Adamuz, y ha defendido que "ha estado a la altura de las circunstancias", al igual que ante los últimos temporales que han afectado a Andalucía, y eso "es lo que se espera de todas las administraciones públicas", ha añadido.

"El Gobierno estuvo desde primera hora en el accidente de Adamuz, igual que estuvo el Gobierno de la Junta de Andalucía, y lo que procede ahora es que sepamos exactamente qué es lo que ha pasado y listo, no hay nada más", ha razonado Ángeles Férriz antes de concluir sentenciando que, "desde luego, Pedro Sánchez no estaba de copas, ni Óscar Puente".