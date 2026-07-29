PSOE-A denuncia que Moreno "no puede seguir escondiéndose" ante el caso del exCEO de la productora ADM

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano - PSOE-A

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha manifestado este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no puede seguir escondiéndose" ante el caso del exCEO de ADM Gustavo Fuentes, cuando esa productora es la "principal proveedora de contenidos de Canal Sur".

En un comunicado, Olga Manzano se ha preguntado "qué hace un alto cargo de Moreno Bonilla protegiendo a una persona que está siendo juzgada por acoso y abuso sexual, una cuestión que todavía no tiene respuesta y esto es muy grave porque se trata de un delito que no admite ningún tipo de convivencia".

Olga Manzano ha destacado la información publicada este miércoles en el diario.es, según la cual, "un alto cargo de la Junta de Andalucía avisó al exCEO de la empresa ADM, principal proveedora de contenidos de Canal Sur, y que hoy está siendo juzgado por acoso y abuso sexual, de que tenía una nueva denuncia".

"La principal testigo del caso estaba siendo amenazada por él para que no testificara en su contra, ¿por qué y con qué objetivo?", se ha preguntado la secretaria de Igualdad socialista, que ha criticado cómo esto "sirvió para que el presunto acosador y abusador sexual armara su estrategia amparándose en un presunto hackeo de sus redes sociales".