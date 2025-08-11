PSOE exige a Bellido un Plan del Casco Histórico tras el incendio de la Mezquita: "No es un convidado de piedra"

Imagen de la capilla de la Mezquita afectada por el incendio del viernes 8 , acordonada la mañana siguiente. - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha expresado este lunes el reconocimiento de su Grupo Municipal en primer lugar a la rápida y eficaz actuación de los bomberos, la Policía Local, la Policía Nacional y los profesionales del Cabildo, que han evitado que el incendio en la Mezquita-Catedral derivara en una tragedia de consecuencias incalculables para el patrimonio y la ciudad.

"Ese reconocimiento no puede quedarse solo en los aplausos. Debe traducirse en reforzar medios humanos y materiales, y en exigir claridad y transparencia a todas las administraciones con competencias en la materia", ha señalado González, según una nota de este partido.

"Bellido no puede ser un convidado de piedra que se limite a hablar de reconstrucción y ponerse en la foto", ha sostenido la edil socialista, quien ha argumentado que el regidor de la capital "tiene la obligación de ponerse al frente, aclarar las dudas y responder a las preguntas que hoy se hacen los cordobeses".

González ha esgrimido que este episodio vuelve a evidenciar la necesidad de aprobar cuanto antes el Plan de Gestión del Casco Histórico, donde la Mezquita-Catedral debe estar plenamente incluida, para reforzar la coordinación y la prevención de riesgos en todo el conjunto patrimonial.

La edil socialista ha manifestado que la Junta de Andalucía y el alcalde Bellido deben ofrecer a la ciudadanía toda la información y explicar si se han cumplido los protocolos, planes y medidas de prevención previstas.

Ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista registrará una batería de preguntas con las cuales el alcalde debe aclarar las dudas sobre lo sucedido y explique cómo se va a garantizar que Córdoba no vuelva a estar en riesgo.

"Lo que está en juego no es solo un edificio: es la memoria, la identidad y el futuro de nuestra ciudad. Y frente a eso, la opacidad de la Junta y la pasividad cómplice de Bellido son inaceptables", ha concluido González.