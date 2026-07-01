PSOE-A exige un debate previo a la segunda votación para la investidura si Moreno cierra antes un acuerdo con Vox

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 1 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de lo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha exigido este miércoles que se desarrolle un debate en el Parlamento sobre el "acuerdo" que PP-A y Vox cierren para la gobernabilidad de Andalucía previo a una nueva votación de investidura del presidente en funciones de la Junta y candidato 'popular' a la reelección, Juanma Moreno.

Así lo ha reclamado la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento, María Márquez, algo que también hizo ayer la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Jesús Montero, en su intervención en el debate de investidura.

Márquez ha insistido en que el debate de investidura celebrado este lunes y martes ha sido un "verdadero fraude y una humillación a los andaluces y a las andaluzas", porque se produjo un debate sobre un proyecto de gobierno, el que presentó Moreno, en solitario, cuando "todo el mundo sabe que desde la mañana siguiente al día de las elecciones ya había un pacto entre el PP y Vox".

Ha manifestado que si el PP-A y Vox hacen público mañana jueves un "acuerdo" previamente a la segunda votación de investidura que se desarrollará a las 19,00 horas, tiene que haber antes un debate sobre el contenido del mismo.

"Es muy importante que si en las próximas horas se conoce que hay un acuerdo del PP y Vox y que vienen mañana a votar ese pacto, se debata y se conozca con detalle", ha recalcado María Márquez.

Asimismo, ha manifestado que Moreno "claramente perdió los papeles" ayer durante su debate con María Jesús Montero, mostrándose totalmente "incómodo" y "en bucle, sin querer hablar realmente del elefante en la habitación", esto es, de qué están "tramando y pactando" con Vox.

Márquez ha considerado que el presidente en funciones de la Junta demostró la "obsesión" que tiene con Montero, dedicando más tiempo a replicarle que a exponer su programa político.

Para la portavoz adjunta del Grupo Socialista, en el Parlamento se ha vivido el debate de investidura "del muñeco, del títere", porque todo va a depender de sus "primos de Vox en Madrid diciendo que habrá investidura cuando a ellos les dé la gana y cuando terminen de acordar realmente lo que a ellos les importa, volando por los aires la autonomía de Andalucía".

A su juicio, Moreno está "incómodo", no porque tenga que "aplicar las políticas de la extrema derecha en Andalucía", porque de alguna manera, él también "lo viene haciendo" en los últimos años con las "privatizaciones", sino por tener al portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, "sentado a su lado", lo que "le estropea la foto".

Asimismo, Márquez ha denunciado que Moreno "mintió" ayer en el Parlamento cuando afirmó que "no ha fallecido ninguna mujer por culpa de la crisis del cribado del cáncer de mama". Además, según ha apuntado, Moreno tampoco aclaró si el PP-A va a apoyar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre esas crisis.