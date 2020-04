PSOE exige a Juanma Moreno que cumpla con su "responsabilidad exclusiva" de asegurar las residencias de mayores

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha acusado este sábado al Gobierno autonómico de "dar palos de ciego" en su gestión en las residencias de mayores y ha advertido al presidente, Juanma Moreno, de que tiene la "responsabilidad exclusiva" de responder ante la demanda de los centros de ancianos, de sus profesionales, de las familias y de entidades como la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), garantizando la protección, la seguridad y la atención en el ámbito residencial frente a la pandemia del coronavirus.

Tras lanzar un mensaje de apoyo y aliento a los afectados por el virus en Andalucía, a sus familias y las de los fallecidos, al personal sanitario y de todos los servicios esenciales, el portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlamento regional, Manuel Jiménez Barrios, ha recalcado en un vídeo remitido a los medios que Moreno "no puede escudarse en la responsabilidad de otros" porque por decreto ley la gestión de las residencias de mayores y de discapacidad son de competencia autonómica durante la pandemia, así que le ha reclamado "estar a la altura" en la asistencia en estos centros.

Jiménez Barrios ha reivindicado el acuerdo alcanzado en la Junta para establecer "un protocolo claro" de actuación en las residencias de ancianos y ha demandado su monitorización, con el objetivo de contar con información clara de lo que ocurre en estos centros, si se está aportando a sus residentes y personal la atención médica y sanitaria adecuada, si se les está suministrando equipamientos de protección personal suficiente y si se está sustituyendo a profesionales de baja por enfermedad.

Además ha criticado la "descoordinación" entre las consejerías de Salud y Familias con la de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en este ámbito, y ha insistido en la "necesidad de transparencia sobre la situación de las residencias de mayores", con información a las entidades, las familias de residentes y también los grupos políticos. "Es de recibo que el lunes se traslade toda la información, para conocer la situación de los centros y, entre todos y todas, ayudar por el bien de nuestros mayores, que lo merecen", ha asegurado.

El portavoz adjunto socialista ha reclamado al Gobierno autonómico de Moreno que se centre en esta cuestión y "abandone la propaganda" porque "no es de recibo ver publicidad institucional dándose autobombo en estos momentos tan difíciles, cuando lo que necesitan los ciudadanos y ciudadanas es acción y explicaciones claras".

El representante regional socialista ha incidido en la urgencia, ante la crisis del coronavirus, de "arrimar el hombro" y ha defendido las "aportaciones" del PSOE andaluz a la Junta para afrontar la grave situación de la comunidad, como la movilización de 4.500 millones de euros de fondos europeos para dar respuesta a la alerta sanitaria, laboral, económica y social en nuestra tierra y la supresión temporal del canon autonómico del agua y de los alquileres de las viviendas sociales de la Junta, que puede aliviar la situación de 75.000 hogares andaluces.

Por otro lado, Jiménez Barrios ha censurado que "en vez que abordar estas cuestiones, el Gobierno de Moreno aproveche la crisis del coronavirus para meter de rondón y a hurtadillas en la Diputación Permanente, pese a las dudas sobre su capacidad jurídica, un decreto que modifica 21 leyes y seis decretos autonómicos", en referencia al Decreto-Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía.

Ha relatado que "no tiene urgencia ni lógica" imponer ahora un decreto de simplificación administrativa que facilita, según el, que se puedan construir nuevos campos de golf con menos exigencias urbanísticas y ambientales; el cambio en la Ley del Agua para flexibilizar la captación de recursos hídricos en enclaves especialmente sensibles, como la Corona Norte de Doñana; la supresión del reglamento de la Ley Urbanística de Andalucía "para desregularizar, que no es lo mismo que simplificar, o complicar la regulación en el caso, por ejemplo, de suelos contaminados", o cambiar la Ley Audiovisual para permitir que empresas privadas puedan entrar en televisiones y radios públicas, "privatizándolas", o "para eliminar la prohibición razonable de que no haya publicidad institucional en emisoras privadas ilegales y piratas".

"Qué tiene que ver con la crisis vírica con estas cuestiones", ha recalcado Jiménez Barrios, quien ha apuntado que esta medida "obedece más a una razón ideológica de fondo" de los partidos ahora en la Junta con la idea de "desregularizar". "Es puro Trumpismo", ha asegurado, pues "ha desatado el rechazo de decenas de organizaciones", entre sindicatos, asociaciones de consumidores, ecologistas, red de medios de comunicación o asociaciones de periodistas.

CORRECCIÓN DE LA JUNTA Y MANO TENDIDA DEL PSOE

El PSOE de Andalucía ha exigido a Moreno que "corrija de inmediato este atropello" que, según ha insistido Jiménez Barrios, "pone a Andalucía en una grave inseguridad jurídica justo en un momento en que se necesitan todas las certezas para las inversiones".

El representante socialista ha subrayado que el PSOE andaluz "comparte la indignación de todas las organizaciones escandalizadas" y prepara su recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), aunque reitera que tiende la mano a Moreno para frenar este proceso y colaborar, junto a las entidades implicadas, en "un verdadero decreto de simplificación administrativa que allane el terreno a la inversión y el desarrollo económico ante la crisis, siempre y cuando el presidente pare el atropello que supone la medida impuesta en la Diputación Permanente en plena pandemia y confinamiento por el coronavirus".