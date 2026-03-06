El PSOE exige al PP en la Diputación de Granada "acciones efectivas para frenar la sangría de vuelos en el aeropuerto"

La diputada provincial del PSOE en Granada Remedios Gámez - PSOE

GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación granadina ha exigido al gobierno de la institución provincial, del PP, "acciones efectivas para frenar la sangría de vuelos en el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén", en término de Chauchina, en el cinturón metropolitano granadino, y "que convierta las promesas en hechos reales".

La diputada provincial Remedios Gámez, que ha afirmado que la pérdida del vuelo con Bilbao es una "mala noticia", ha subrayado en una nota de prensa que "sobre todo, es un síntoma de un problema mucho más grande como es la merma de conexiones" en el Federico García Lorca.

"A la supresión de vuelos a Londres (Reino Unido) y París (Francia), a finales de 2024 y en octubre del año pasado, respectivamente; se suma ahora el de Bilbao", ha lamentado Gámez. "Granada poco a poco se está quedando fuera del mapa aéreo y, mientras tanto, seguimos escuchando por parte del PP en la Diputación las mismas promesas de reuniones, planes, concursos, pero los aviones siguen desapareciendo", ha añadido.

"Nos preguntamos hasta cuándo vamos a seguir perdiendo vuelos sin que nadie asuma responsabilidades", ha apuntado la socialista para reclamar al gobierno de Francis Rodríguez que "se ponga a trabajar en serio tras más de dos años y medio en la institución provincial".

Tras remarcar que, "cuando se pierden conexiones no solo se pierden aviones, sino también oportunidades y futuro para nuestra provincia", Gámez ha cuestionado para qué han servido todos los viajes que hasta la fecha ha realizado la vicepresidenta de la Diputación y diputada de Turismo, Marta Nievas.

"Por cierto, desplazamientos, algunos de ellos, abonados a la agencia de viajes correspondiente sin contrato en vigor y recurriendo a reconocimientos extrajudiciales de crédito, lo que da muestra de la nefasta gestión económica del PP en el Patronato Provincial de Turismo", ha apostillado.

Por todo ello, la diputada socialista ha reclamado al gobierno del PP que, "de una vez, deje a un lado las fotos, el autobombo y la confrontación para trabajar a una con un solo objetivo: devolver, como mínimo, al aeropuerto de Granada el número de vuelos que el anterior gobierno socialista logró antes de la irrupción de la pandemia".

"No podemos conformarnos con anuncios y un contrato que solo dio como resultado la conexión a Nantes (Francia) y unas cuantas promesas cuya confirmación aún seguimos esperando meses después. Hay que corregir aquello que se haya hecho mal y ser mucho más ambiciosos como lo fue el PSOE en la Diputación, que situó a la terminal granadina como referente en vuelos con Reino Unido, Italia, Francia o Alemania, además de fortalecer las rutas nacionales", ha explicado.

Por último, Gámez ha hecho un llamamiento a la Junta de Andalucía para que se implique "de verdad" en este asunto. "Lo tiene fácil, las y los socialistas venimos reclamándole desde hace años un concurso público para captar vuelos que otras comunidades como Asturias o Cantabria pusieron en marcha con éxito. Una iniciativa que Moreno Bonilla niega a Granada", ha apostillado.

"El Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén merece el mismo trato que el resto de terminales andaluzas, caso de los de Sevilla, Málaga o Jerez (Cádiz) que han contado con promociones específicas, campañas turísticas y ayudas directas a la captación de rutas. En cambio, mucha palabrería hacia nuestro aeropuerto, pero ninguna realidad", ha concluido.