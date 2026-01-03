El PSOE exige que el PP formalice y active el contrato para los talleres de mayores

La concejala socialista en Córdoba Alicia Moya. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en Córdoba Alicia Moya ha exigido al Gobierno municipal del PP que formalice y active el contrato para los talleres de mayores, y ha afirmado al respecto que "estamos ya en 2026 y el contrato para la ejecución de talleres en los Centros de Participación Activa para personas mayores sigue sin ponerse en marcha".

Tal y como ha apuntado la formación en una nota, la licitación lleva dos meses adjudicada, pero no podrá iniciarse "mientras no se formalice el contrato" y, según ha detallado la edil, esta formalización o firma del contrato no se ha publicado actualmente "en la plataforma de contratación".

En este sentido, ha apostillado que la "nefasta gestión" del Gobierno municipal "no deja de sorprender una vez más, dejando en esta ocasión a las personas mayores de nuestra ciudad sin los talleres que vertebran prácticamente todo el año su día a día". Sobre los talleres ha destacado que se utilizan "para realizar actividades que van desde la actividad física hasta el entrenamiento de la memoria".

En concreto, el PSOE ha aclarado que se tratan de talleres donde los mayores buscan relacionarse con otras personas con las que puedan compartir inquietudes a través de la formación, el ocio y la socialización, como yoga, pilates, sevillanas, pintura, digitalización, lectura y escritura, manualidades.

Por su parte, Moya ha comentado que varios de los catorce centros de los que disponen las personas mayores en Córdoba utilizan los talleres de manualidades para elaborar los disfraces que utilizan en el carnaval de mayores, así como las clases de guitarra para ensayar sus letras, "cuestión que este año será imposible ante las fechas en las que nos encontramos".

Al hilo, ha considerado que la demora en el inicio de estos talleres, según la memoria del contrato presentado, podría "generar desmotivación, confusión o incluso rechazo a la participación en los talleres, quedando comprometida la eficacia y eficiencia de dicho contrato".

Por ello, ha insistido que este "perjuicio que no parece importarle al Gobierno municipal" lleva dos meses "con una adjudicación publicada", pero que no es capaz de formalizar un contrato en un proceso "que habitualmente tarda unos quince días como mucho para cumplir con el requisito de plazo de alegaciones".

La formación ha concretado que son "unas 5.000 las personas de más de 60 años que siguen esperando desde septiembre a que estos talleres se inicien y que ya han perdido todo un trimestre de la programación de la que disfrutan todos los años", y en "ninguno de los centros" se ha informado de cuándo podrán empezar estas actividades, cuáles serán y cuándo poder empezar a apuntarse.

A este respecto, Moya ha señalado que "todas esas personas merecen una explicación y una disculpa por no poder comenzar los talleres donde desarrollarán habilidades y competencias que les ayuden a prevenir el deterioro cognitivo y físico, además de combatir la soledad no deseada".

La edil ha apuntado que publicaron la oferta el día 13 de agosto cuando el contrato estaba previsto que se iniciase el 1 de septiembre, motivo por el que ha valorado "no solo la gestión de su contratación ha sido un desastre, sino que sigue paralizada en el último tramo sin que nadie de explicaciones ni asuma responsabilidades".

En suma, desde el PSOE exigen al Gobierno municipal que no demore más la firma de este contrato y su puesta en marcha con carácter inmediato, en concreto, "que algunos contratos no tengan cifras millonarias no significa que no sean de vital importancia para la ciudad, y esta contratación es para nuestro grupo de una relevancia capital debido al colectivo al que afecta y que a día de hoy se está viendo seriamente perjudicado".