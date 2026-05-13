El PSOE de Granada acusa al PP de "parálisis e inacción" ante la huelga de trabajadores del metro

El grupo socialista en Granada, a través de su portavoz Raquel Ruz, ha criticado este miércoles la que ha calificado como "parálisis" e "inacción" del Partido Popular ante la huelga de trabajadores del Metro de Granada en su tercera jornada. - PSOE GRANADA

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, a través de su portavoz, Raquel Ruz, ha criticado este miércoles la que ha calificado como "parálisis e inacción" del Partido Popular (PP) ante la huelga de trabajadores del Metro de Granada en su tercera jornada.

La socialista ha exigido a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, y a la consejera de Fomento de la Junta y candidata número uno del PP a las elecciones del 17M, Rocío Díaz, que asuman su responsabilidad y se sienten a negociar con los trabajadores, para los que Ruz ha exigido "una solución inmediata a una crisis que está afectando gravemente a la movilidad de la capital".

En rueda de prensa en la parada del metro de Villarejo de la capital, la portavoz local socialista ha advertido que la situación actual del metro es "insostenible", y ha destacado "los perjuicios diarios que están padeciendo los granadinos".

"Lo más grave no son solo los andenes colapsados o los tiempos de espera de 30 minutos con vagones abarrotados; lo verdaderamente indignante es el silencio cómplice y la parálisis de quienes deberían estar defendiendo a esta ciudad", ha subrayado.

En este sentido, la concejala del PSOE ha cargado contra la actitud de la regidora granadina, quien, en su opinión, "está muda ante este conflicto que afecta de lleno a la vida diaria de los granadinos y granadinas".

Para Ruz, resulta incomprensible "el contraste" en la agenda de la alcaldesa, "capaz de ir a vender que ha avanzado un 1% de cualquier obra del barrio, y sea incapaz de haber dicho absolutamente nada de lo que está pasando en una infraestructura que es básica para el día a día y la economía de nuestra ciudad".

Y señala que el origen del conflicto radica "en un agravio laboral que la Junta mantiene con la provincia". En este contexto, ha señalado que "es inaceptable que los trabajadores del Metro de Granada, que sostienen un servicio público esencial, tengan una brecha salarial de 10.000 euros anuales respecto a otras provincias andaluzas como Málaga o Sevilla".

La dirigente socialista también ha apuntado directamente a la consejera de Fomento y número uno del PP al Parlamento andaluz por Granada, Rocío Díaz, quien, según ha dicho, "también está desaparecida sin ofrecer ninguna explicación ante esta discriminación a Granada".

Ruz ha condenado que tanto Carazo como Díaz, "que se dan golpes en el pecho hablando de Granada, a la hora de la verdad se achiquen y se escondan para no molestar a sus jefes en Sevilla"; y ha exigido a la Junta de Andalucía "que deje de ponerse de perfil frente a las justas reivindicaciones de una plantilla que solo pide dignidad, salud laboral y conciliación".

"Al señor Moreno Bonilla se le está cayendo la careta de buen gestor. Detrás de esa imagen moderada lo que hay es una gestión que castiga a Granada y que permite posturas inmovilistas", ha dicho Ruz en alusión al presidente de la Junta y candidato 'popular' a la reelección.

Finalmente, ha exigido a la alcaldesa de Granada que defienda los intereses de los vecinos por encima de las siglas de su partido. "La señora Carazo no puede seguir siendo una delegada de la Junta en el Ayuntamiento, ni seguir siendo sumisa; tiene que ser la alcaldesa de todos los granadinos y exigir a sus compañeros que pongan fin a este caos", ha dicho.