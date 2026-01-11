El PSOE de Granada afirma que la "revitalización" del río Monachil marcará "un antes y un después" en su entorno

La diputada socialista Olvido de la Rosa, junto a los alcaldes de Monachil, José Morales y Huétor Vega, Mario del Paso. - PSOE GRANADA

GRANADA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada en el Congreso Olvido de la Rosa ha afirmado que la "revitalización" del río Monachil, que promueve el Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, marcará "un antes y un después" en los municipios de su entorno como son Monachil, Cájar, Huétor Vega y Granada.

Junto a los alcaldes de Monachil y Huétor Vega, José Morales y Mario del Paso, respectivamente; De la Rosa ha subrayado que esta actuación permite restaurar más de cinco kilómetros del río Monachil, entre este municipio y la capital, gracias a una inversión de 7,2 millones de euros, según ha señalado la formación en una nota de prensa.

"Se mejorará toda la vegetación autóctona del entorno del cauce y se implantará un sendero peatonal, con pasarelas sobre el río, que hará que la ciudadanía pueda disfrutar de este entorno", ha explicado.

Además, ha añadido que se trata de una parte "recreativa", ha remarcado la socialista, con señalización informativa que redundará en beneficio de la población. "Un proyecto fundamental que conlleva una inversión muy importante. Una apuesta decidida de un gobierno socialista, una vez más, para los municipios de la zona", ha concluido De la Rosa.

Asimismo, el alcalde de Monachil, José Morales, ha valorado que esta actuación "revitalizará" el municipio monachilero, al igual que el resto de localidades por las que pasa el cauce del río.

"Una actuación muy importante, por la que se están interesando las y los vecinos, que ya la vemos avanzando", ha dicho. Según Morales, "va a favorecer que la gente pueda pasear desde Monachil hasta Granada capital mediante un magnífico sendero con sus puentes colgantes".

Por su parte, el alcalde de Huétor Vega, Mario del Paso, ha destacado que esta intervención va a "transformar" el río Monachil y permitirá "darle vida a nuestros municipios y a este espacio natural".

Tras agradecer el compromiso del Gobierno de España con este proyecto, Del Paso ha resaltado el impacto positivo que tendrá esta nueva senda para el fomento de una vida saludable y la repercusión de esta actividad en los pueblos del entorno.