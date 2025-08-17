El PSOE de Granada critica el "abandono" de la Junta a la memoria democrática y reclama "políticas claras"

Archivo - Imagen de archivo de la excavación de fosas comunes en el Barranco de Víznar (Granada) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA - Archivo

GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha criticado el "abandono" de la Junta de Andalucía a la memoria histórica y democrática en la provincia y ha reclamado "políticas claras con planificación y fondos que garanticen la verdad, justicia y reparación de las víctimas del golpe militar y la posterior dictadura".

El secretario de Memoria Democrática y Agenda 2030 del PSOE de Granada, José Manuel Guillén, ha contrapuesto el "compromiso" del Gobierno de España en esta materia, que ha destinado "50.000 euros a la dignificación del lugar de enterramiento de los restos exhumados en el Barranco de Víznar", con iniciativas de la Junta de Andalucía como el Comisionado para la Concordia que "solo persiguen blanquear a los verdugos".

En el marco del 89º aniversario del asesinato de Federico García Lorca, ha declarado que desde la llegada de Moreno a la Junta "hemos visto como se ha reducido el presupuesto y se han paralizado las exhumaciones". Guillén también ha criticado la "paralización" del Consejo Sectorial de Memoria Democrática y el "abandono" de programas educativos y de divulgación de memoria.

El socialista ha instado a la derecha a "recuperar y cumplir" con todo aquello relacionado con la memoria, "tal y como refleja la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía de 2017".

Finalmente, sobre el acto que convoca la Diputación de Granada (PP) para recordar la figura del poeta de Fuente Vaqueros, Guillén ha señalado que "está bien que se haga un homenaje a Lorca en el aniversario de su asesinato, pero lo deseable sería que no se quedara en un mero evento cultural y que sirviera como acto de reivindicación y de memoria de las víctimas ya que Federico fue una de ellas".