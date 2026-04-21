PSOE de Granada critica "el colapso" de la dependencia y exige a Junta y Ayuntamiento medidas ante las listas de espera

La concejala portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, y la también edil socialista, Nuria Gutiérrez. - PSOE GRANADA

GRANADA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha presentado una moción para el próximo pleno en la que exige soluciones inmediatas ante "la grave crisis" del sistema de dependencia, tanto a nivel autonómico como local.

Durante la presentación de la misma ante los medios, la portavoz del PSOE, Raquel Ruz, ha subrayado la "crudeza" de la situación y h a asegurado que esta iniciativa no habla de burocracia o expedientes abstractos, sino que "habla de vidas humanas, de dignidad, de sufrimiento y del abandono sistemático a las personas más vulnerables de nuestra tierra".

La líder local de la oposición ha aportado los datos oficiales hasta marzo de este año 2026, los cuales evidencian un deterioro estructural gravísimo en Andalucía, "donde cerca de cincuenta mil personas permanecen en lista de espera y el tiempo medio de resolución alcanza los 464 días, destrozando así el máximo legal fijado en medio año".

La portavoz ha calificado la situación de "verdadero limbo" de la dependencia "que vulnera los derechos ciudadanos" y ha puesto el foco en la cifra que considera más terrible y que, en su opinión, debería avergonzar a Juanma Moreno, ya que "en el año 2025, 6.995 andaluces fallecieron sin haber recibido la prestación a la que tenían derecho, murieron esperando, y solo en el primer trimestre de este 2026 ya han fallecido otras 1.567 personas".

Al trasladar esta realidad a la provincia de Granada, la socialista ha lamentado que los datos golpean con la misma crudeza, pues a finales de enero había más de cinco mil personas atrapadas en las listas de espera y "46 granadinos fallecieron ese mes sin recibir la ayuda que les correspondía".

Ruz ha dicho que "este es el modelo del PP" que, considera, "afecta de lleno a las mujeres, que es sobre las que cae principalmente el trabajo de cuidar a nuestros mayores y dependientes".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno municipal de Marifrán Carazo esté también "desmantelando" los servicios sociales y se ha referido al hecho de que "el Consistorio granadino ha pasado en apenas tres años de ser el que más invertía en atención social por ciudadano de España a ocupar los puestos de cola".

Por otro lado, ha recordado los recortes en el personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento "y la negativa a reforzar un área que podría agilizar la tramitación de un derecho que en estos momentos no se está garantizando a los granadinos y granadinas".

En este contexto, la líder socialista ha propuesto un compromiso firme para reforzar la atención domiciliaria y ha exigido al Gobierno de Carazo la elaboración de un informe municipal que evalúe con precisión los tiempos de espera y la sobrecarga que este colapso está provocando en la ciudad.

Por su parte, la concejala Nuria Gutiérrez ha detallado las exigencias que la moción eleva a la Junta de Andalucía, y ha señalado que el sistema nació para ser el cuarto pilar del Estado del bienestar y garantizar la dignidad ciudadana.

Gutiérrez ha querido desmontar los mensajes oficiales del Ejecutivo autonómico y ha argumentado que "a pesar de que el Estado ha incrementado la financiación, la aportación autonómica ha bajado en términos relativos, demostrando que es un problema de prioridades políticas y no solo de dinero".

Para revertir esta situación, la concejala ha desgranado los requerimientos clave de la iniciativa socialista, exigiendo a la Junta de Andalucía que "cumpla la ley reduciendo las listas de espera a un máximo de 180 días, aumente la financiación autonómica y refuerce las plantillas de profesionales para agilizar los expedientes".

Finalmente, Gutiérrez ha reclamado que la administración competente "priorice las revisiones por agravamiento, reconozca de forma inmediata las prestaciones ya aprobadas, aumente la intensidad de la ayuda a domicilio y garantice la transparencia con datos reales y actualizados".