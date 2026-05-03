PSOE de Granada exige a alcaldesa de Granada que "deje de mirar hacia otro lado" ante el "abandono" de Joaquina Eguaras

La portavoz socialista, Raquel Ruz, en su visita al barrio granadino de Joaquina Eguaras. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha recriminado este domingo el "estado de abandono" que sufren los barrios de la ciudad por la "inacción del equipo de Gobierno local". Durante una visita al barrio de Joaquina Eguaras, la portavoz del PSOE, Raquel Ruz, ha puesto de manifiesto que la alcaldesa, Marifrán Carazo, "no da respuesta a las demandas y problemas de los distritos".

Para la edil socialista, la regidora popular opta por "mirar hacia otro lado" en lugar de gestionar, lo que provoca que "las deficiencias de los barrios se hagan cada vez más grandes ante la desesperación de los granadinos", según ha emitido la formación en una nota.

En concreto, Ruz ha comprobado sobre el terreno que las reivindicaciones históricas de la Asociación de Vecinos y de la Junta Municipal de Distrito permanecen "exactamente igual que el primer día" después de tres años de reclamaciones constantes. "Estamos hablando del bulevar de la calle Iznájar, en el cual nos encontramos con unas condiciones y una falta de mantenimiento tremendas", ha criticado la concejala, precisando que los vecinos llevan tiempo exigiendo en esta zona la instalación de un parque biosaludable y de un parque de calistenia que siguen sin ejecutarse.

Durante su recorrido por Joaquina Eguaras, la portavoz socialista ha señalado "otros compromisos incumplidos que afectan directamente a la seguridad y el bienestar de las familias". Entre ellos, ha destacado la promesa de construir un parque infantil en la zona de Casería del Cerro, así como la "urgente instalación" del semáforo en la concurrida rotonda que une Joaquina Eguaras con Casería del Cerro, una "intervención fundamental" para la pacificación del tráfico que el Ayuntamiento mantiene guardada en un cajón, desoyendo las alertas vecinales.

A estas "deficiencias" se suma "la paralización de intervenciones de mejora urbana que ya estaban planificadas y dotadas con anterioridad". Ruz ha puesto como ejemplo la calle Gobernador Pedro Temboury, donde "se diseñó y se proyectó la renovación de toda la luminaria y, a día de hoy, no sabemos nada". Según ha explicado la responsable socialista, se trata de "proyectos esenciales" para la modernización y la seguridad del distrito que llevan estancados varios años sin ningún tipo de justificación por parte del gobierno del Partido Popular.

Para finalizar, la portavoz del Grupo Municipal Socialista ha exigido a la alcaldesa que asuma sus responsabilidades y atienda las reclamaciones que la Asociación de Vecinos traslada mes tras mes a las reuniones de la Junta de Distrito.

"Esperemos que el equipo de gobierno se haga eco de sus reivindicaciones y se ponga a trabajar por este barrio de una vez por todas", ha concluido Ruz, instando a Carazo a pisar la calle y ofrecer "soluciones reales" que mejoren el día a día en Joaquina Eguaras.