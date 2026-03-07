El PSOE de Granada llama a participar en el 8M para defender los avances en igualdad "frente a quienes lo cuestionan"

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para "reivindicar los avances logrados gracias al movimiento feminista y para defenderlos frente a quienes los cuestionan o pretenden debilitarlos".

Según ha indicado la formación socialista en una nota, para Fernández esta jornada vuelve a recordarnos que la igualdad entre hombres y mujeres "aún es una tarea pendiente y colectiva que debemos defender y ampliar cada día". Asimismo, ha aludido al auge de nuevos espacios de desigualdad como es el ámbito digital, donde "emergen nuevas formas de violencia y exclusión contra las mujeres, especialmente entre las más jóvenes".

"En un mundo dominado por pantallas, redes y algoritmos, el machismo digital intenta expulsar a las mujeres del espacio público mediante el acoso, la difamación o las amenazas. Siete de cada diez mujeres jóvenes en España han sufrido violencia en el entorno digital. No podemos mirar hacia otro lado", ha advertido.

A su juicio, la violencia digital "no es menos grave por producirse en internet", pues responde a la misma lógica de desigualdad que el feminismo combate desde hace décadas. "Es la misma violencia patriarcal que pretende silenciar, intimidar y limitar la libertad de las mujeres", ha señalado el secretario general.

Por ello, ha defendido la necesidad de avanzar hacia una igualdad también en el ámbito digital con políticas públicas que protejan especialmente a la juventud. "Las redes sociales se han convertido en el principal espacio donde se construyen referentes, aspiraciones y relaciones entre niñas, niños y adolescentes. Si ese espacio ha cambiado, también debe cambiar la educación", ha explicado Fernández, quien ha detallado que "debemos reforzar la coeducación en la era digital, fomentar el pensamiento crítico frente a los discursos machistas que circulan en internet y promover una mirada feminista sobre los contenidos que consumen las nuevas generaciones".

El socialista ha remarcado además la necesidad de impulsar una agenda feminista en el desarrollo tecnológico, que garantice que la transformación digital se convierta "en una herramienta de igualdad y no en un nuevo espacio de dominación o discriminación".

Finalmente, Pedro Fernández ha insistido en que el 8M es una jornada de reivindicación colectiva y ha animado a salir a la calle para seguir avanzando hacia una sociedad más justa. "Necesitamos más feminismo, más igualdad y más compromiso democrático. El PSOE estará, como siempre ha estado, del lado de quienes luchan por una sociedad donde la libertad y los derechos de las mujeres sean incuestionables", ha concluido.