PSOE Granada lleva al Pleno la inclusión del personal de Correos como empleados públicos y pide una oficina en La Chana

La portavoz del PSOE, Raquel Ruz - PSOE

GRANADA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Granada presentará el próximo lunes en la Junta de Portavoces una declaración institucional para la defensa del carácter público de Correos, el refuerzo de su plantilla y la inclusión de su personal en el Estatuto Básico del Empleado Público.

El objetivo, ha detallado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, "es que la Corporación en Pleno la respalde y envíe un mensaje unánime a las instituciones competentes".

El texto que se propone a Junta de Portavoces insta al Gobierno de España y a las Cortes Generales a modificar el artículo 5 del Estatuto Básico del Empleado Público para reconocer expresamente al personal de Correos como personal empleado público.

En este contexto, la declaración solicita garantizar la continuidad de las oficinas y unidades de reparto existentes, horarios adecuados, accesibilidad universal y que cualquier reorganización que afecte al servicio en la ciudad se comunique previamente al Ayuntamiento, a la representación de los trabajadores y a las organizaciones vecinales.

Igualmente, pide al Gobierno una financiación pública suficiente y estable para las obligaciones de servicio público de Correos. Entre las medidas, el grupo socialista destaca la petición de crear una oficina de Correos en el distrito de La Chana, que cuenta con entre 25.000 y 27.500 habitantes.