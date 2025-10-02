PSOE y Hacemos Córdoba rechazan el presupuesto del IMAE para 2026 pues supone "un retroceso" y "recortar"

Archivo - El patio de butacas del Gran Teatro de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayutamiento de la capital cordobesa han expresado este jueves su rechazo al proyecto de presupuesto del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) para 2026 planteado por el gobierno municipal del PP, al entender los socialistas que "supone un retroceso en el compromiso municipal con la cultura" de la ciudad, mientras que desde Hacemos Córdoba han criticado que implica "recortar un 70% la inversión en teatros municipales".

De este modo y según ha informado el PSOE en una nota, las cuentas del próximo ejercicio descienden respecto al año anterior, pasando de 7.116.240 euros en 2025 a 6.980.644 euros en 2026, lo que representa una reducción de 135.596 euros. "Este recorte se explica, principalmente, por la drástica disminución de las inversiones", ya que "en 2025 se consignaron 500.000 euros, mientras que en 2026 apenas se contemplan 150.000 para la redecoración del Gran Teatro".

"Estamos asistiendo al debilitamiento progresivo del IMAE como motor cultural de la ciudad", según han advertido los concejales socialistas Isabel Bernal y Ángel Ortiz, a la vez que han añadido que el gobierno local del PP esta recortando "la programación propia del Instituto, para derivar recursos hacia grandes eventos privados". Es decir, "se prioriza la foto y el espectáculo a corto plazo, frente al compromiso sostenido con la creación cultural en Córdoba".

La principal novedad de las cuentas para 2026, según han señalado los socialistas, "es la creación de líneas de subvenciones. La más llamativa destina 600.000 euros a financiar grandes festivales musicales en recintos ajenos al IMAE" y, en contraste, la línea que se habilita "de 50.000 euros para salas pequeñas de música, dirigida a apoyar al tejido cultural independiente y a artistas locales", aunque "positiva", es "claramente insuficiente frente al enorme desequilibrio con respecto a las ayudas a grandes festivales privados".

En ello coinciden en Hacemos Córdoba, desde la que, a través de una nota, se ha señalado que "el modelo del PP es evidente, recortar en lo común, dejar sin recursos al Gran Teatro, al Góngora o a la Axerquía, y volcar el dinero en eventos privados donde después acuden a hacerse la foto".

En este sentido, han recordado que "la programación de los teatros municipales cada vez es más limitada, mientras los concejales del PP presumen en redes sociales de festivales privados donde ponen dinero público como si fuese suyo".

Junto a ello, Hacemos Córdoba ha lamentado que, "un año más, el PP deja fuera el Bono Cultural Joven, que permitiría a cientos de jóvenes acceder a las actividades organizadas por el IMAE y, por tanto, apoyar al tejido cultural de la ciudad", y la cuestión es que, "igual que en 2024, el PP volverá a aprobar mañana los presupuestos del IMAE sin consenso, sin diálogo y sin contar con la oposición ni con el sector cultural. Es un ninguneo absoluto y una muestra de prepotencia política que empobrece a Córdoba".