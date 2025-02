PSOE y Hacemos exigen al alcalde de Córdoba que "impida que Vox utilice los espacios públicos para esparcir odio"

CÓRDOBA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital y las organizaciones El Mundo y África Trabajan y Córdoba Solidaria han presentado este jueves la denuncia ante la Fiscalía contra la campaña impulsada por Vox bajo el lema '¡Extreme la precaución en esta zona!', a la vez que los grupos han exigido al alcalde, José María Bellido, que "impida que Vox utilice los espacios públicos para esparcir odio".

Según han expuesto a los periodistas, "dicha iniciativa criminaliza a la población migrante y fomenta el rechazo social hacia las políticas de protección de personas migrantes y menores extranjeros no acompañados (MENA)". La denuncia cuenta, además, con el apoyo expreso de la Asamblea Antirracista de Córdoba.

Las entidades denunciantes consideran que "existen indicios claros de vulneración de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, así como del Código Penal en materia de delitos de odio", a lo que han agregado que "la campaña de Vox se ha desplegado en espacios públicos de la ciudad, contando con la inacción del gobierno municipal del PP, liderado por José María Bellido, que ha permitido la difusión de mensajes claramente discriminatorios sin tomar medidas al respecto".

Ante ello, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha condenado "enérgicamente" la situación y ha exigido "responsabilidades al gobierno municipal". "No podemos consentir que los espacios públicos de la ciudad se conviertan en altavoz del odio y la discriminación", ha manifestado, para tachar de "inadmisible que el Consistorio, con su pasividad, ampare este tipo de mensajes que atacan directamente la convivencia y la dignidad de las personas migrantes".

Por su parte, el concejal socialista Ángel Ortiz ha señalado que "la permisividad del gobierno municipal ante este tipo de campañas evidencia su complicidad con el discurso de la ultraderecha". "El PP no sólo no frena estos discursos de odio, sino que con su inacción los legitima", ha dicho, para exigir "la retirada inmediata de estos carteles y medidas contundentes para que algo así no vuelva a ocurrir en la ciudad".

"UNA RESPUESTA FIRME"

Los colectivos denunciantes han subrayado "la necesidad de una respuesta firme ante este tipo de acciones, que atentan contra los principios democráticos y los derechos fundamentales de las personas migrantes". Además, han insistido en "la importancia de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad y no discriminación para evitar la propagación de discursos de odio en el espacio público".

Por su parte, la concejal de Hacemos Córdoba Irene Ruiz ha enfatizado que "todos los agentes de la sociedad, desde las organizaciones políticas, pero también la sociedad civil, los medios de comunicación y todas las personas que formamos parte de esta sociedad, no podemos seguir permaneciendo impasibles".

A su juicio, "no se puede mirar hacia otro lado ni seguir permitiendo que se blanqueen las actitudes y los discursos de Vox, que son claramente discursos de odio y que incitan a la violencia". "Lo que hace Vox es una estrategia muy bien definida y orquestada, que pone en el centro a un colectivo concreto, lo criminaliza y lo señala como el origen de todos los problemas, provocando confrontación y alimentando el odio, y ya sabemos que esa espiral acaba inevitablemente en violencia", ha apostillado.

"Lo preocupante es que esta estrategia no es nueva, sino que son los mismos principios y líneas estratégicas que ya se aplicaron en la Alemania nazi, y la historia nos ha dejado muy claro cómo empezó todo aquello: señalando a determinados colectivos, culpándolos de todos los males y generando un clima de odio que desembocó en la mayor tragedia de la humanidad", ha advertido.

Ruiz ha incidido en que "las personas migrantes ni son ilegales, ni son personas de segunda categoría; son personas como cualquiera de nosotros y nosotras, que lo único que buscan es un futuro mejor, como haríamos cualquiera en su situación". "Lo que está haciendo Vox es muy peligroso y no podemos permitir que nos arrastren a épocas pasadas", ha avisado.

Por eso, ha respaldado acudir a la Fiscalía, "buscando el amparo del poder judicial para que frene esta campaña de odio que Vox lleva alimentando desde hace mucho tiempo", a la vez que ha recordado que "esta campaña de criminalización no empezó en Córdoba capital, sino en Palma del Río, donde el PP no se manifestó y en Córdoba está mirando hacia otro lado".